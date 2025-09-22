Трамп повысил сбор за рабочую визу H-1B в США с 1500 до 100 тыс. долларов

Президент США Дональд Трамп на днях подписал указ, согласно которому подача заявки на рабочую визу H-1B для высококвалифицированных специалистов будет сопровождаться платежом в 100 тыс. долларов. Эта мера, по словам Белого дома, призвана пресечь «злоупотребления, которые вытесняют американских рабочих и подрывают национальную безопасность».
Ранее общая сумма сборов за визу H-1B составляла около 1500 долларов. Так, новый сбор превышает прежние затраты более чем в 60 раз.
Виза H-1B популярна среди технологических компаний, так что нововведения в первую очередь затронут ИТ-сектор. Компании Microsoft, JPMorgan и Amazon уже рекомендовали своим сотрудникам с визами H-1B, находящимся за границей, немедленно вернуться в США до вступления новых правил в силу 21 сентября.
В обосновании указа администрация привела статистику: «Доля ИТ-работников с визами H-1B выросла с 32% в 2003 финансовом году до более чем 65% в последние годы». Далее замечается, что уровень безработицы среди недавних выпускников компьютерных наук достиг 6,1% — что более чем в два раза выше показателей по биологии или истории искусств.
В заявлении Белого дома крупные компании обвиняются в массовых увольнениях американских сотрудников при одновременном активном найме обладателей виз H-1B, что создает «сдерживающие факторы для будущих американских работников выбирать карьеру в STEM, что угрожает нашей национальной безопасности», написано в публикации.
Другое нововведение — иностранцы теперь могут получить вид на жительство в США по ускоренной процедуре, приобретя «Золотую карту Трампа» (Trump Gold Card) за 1 млн долларов. За 5 млн долларов доступна «Платиновая карта Трампа» (Trump Platinum Card), которая, помимо выдачи ВНЖ, также освобождает владельца от налогов на прибыль, полученную за пределами США.