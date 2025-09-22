Трамп повысил сбор за рабочую визу H-1B в США с 1500 до 100 тыс. долларов

В обосновании указа администрация привела статистику: «Доля ИТ-работников с визами H-1B выросла с 32% в 2003 финансовом году до более чем 65% в последние годы». Далее замечается, что уровень безработицы среди недавних выпускников компьютерных наук достиг 6,1% — что более чем в два раза выше показателей по биологии или истории искусств.