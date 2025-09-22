Певец D4vd отменил тур по США после того, как в его автомобиле нашли тело пропавшей девушки
В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро

Фото: t.me/blogsobyanin

Сергей Собянин в своем телеграм-канале объявил о начале строительства Бирюлевской линии метро. Новая ветка соединит Бирюлево Восточное и Западное, а также улучшит транспортную доступность для жителей Даниловского района, Нагатинского Затона, Нагатино-Садовников, Печатников, Москворечья-Сабурово и Царицыно — всего около 1 млн москвичей.

Протяженность линии составит 22,2 километра. На ней откроют 10 станций с пересадками на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии, МЦК и Павелецкое направление МЖД.

t.me/blogsobyanin

«Сейчас активно строятся станции „ЗИЛ“, „Остров Мечты“ и „Кленовый бульвар“. Еще 7 станций — в проектировании. Параллельно идет строительство электродепо „Бирюлевское“», — написал мэр города.

В августе в Москве начали строить новую станцию Арбатско-Покровской линии метро. Она появится в центре района — на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц и будет называться «Гольяново».

По словам Собянина, метро станет ближе для 230 тыс. москвичей, а многие смогут добираться до него пешком. Кроме того, благодаря новой станции разгрузятся Щелковское шоссе и станция «Щелковская», а время поездок на городском транспорте сократится минимум на 15–20 минут.

