В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин в своем телеграм-канале объявил о начале строительства Бирюлевской линии метро. Новая ветка соединит Бирюлево Восточное и Западное, а также улучшит транспортную доступность для жителей Даниловского района, Нагатинского Затона, Нагатино-Садовников, Печатников, Москворечья-Сабурово и Царицыно — всего около 1 млн москвичей.