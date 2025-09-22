Звезду «Гарри Поттера» Джесси Кейв не пустили на фан-встречу из‑за ее аккаунта на OnlyFans

Певец D4vd отменил тур по США после того, как в его автомобиле нашли тело пропавшей девушки
Миа Васиковска и Завьер Сэмюэл снимутся в сериале о загадочных убийствах
Риз Уизерспун о Голливуде 2000-х: «Мне постоянно твердили: „Не играй мам. Это будет старить тебя“»
Трамп повысил сбор за рабочую визу H-1B в США с 1500 до 100 тыс. долларов
В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро
В Нью-Йорке прошел конкурс двойников Чаппелл Роан
Том Холланд получил травму на съемках нового «Человека-паука»
В Египте украли из музея золотой браслет фараона возрастом 3000 лет
Продажи мяса для шашлыка в России снизились на 11,3% за год
Исследователи OpenAI назвали самые популярные причины для обращения к ChatGPT
На Центральном рынке в Москве прошел бесплатный концерт Cream Soda
У «Безумного Макса» может появиться приквел в формате сериала
Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах
К 2050 году зима в Москве и Центральной России станет теплее
Астронавты сделали суши на борту МКС
Названы победители фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Режиссер «Пиратов Карибского моря» снимет морской триллер о выживании
В США местный Человек-паук спас двух человек, застрявших на водопаде
Моррисси отменил два концерта в США из‑за «реальной угрозы жизни»
Тюленей Крошика и Шлиссика из Петербурга вернули в центр реабилитации
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» поменял название на «Слезы в большом городе»
Съемки фильма «Мстители: Судный день» завершены
Ям, Ик и Ыб: Росреестр перечислил населенные пункты России с самыми короткими названиями
С работника Внуково взыскали 655 тыс. рублей за передачу посторонним кода доступа в бизнес-залы
«Пойман с поличным» Даррена Аронофски выйдет в «цифре» в конце сентября
Okko показал тизер-трейлер танцевальной драмы Мигеля «Искусство падения»
Генри Кэвилл опубликовал фото с гипсом. Он получил травму, готовясь к съемкам «Горца»
Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу

Звезду «Гарри Поттера» Джесси Кейв не пустили на фан-встречу из‑за ее аккаунта на OnlyFans

Джесси Кейв не пустили на встречу с фанатами «Гарри Поттера» из-за того, что та завела аккаунт на OnlyFans. Об этом актриса, сыгравшая Лаванду Браун в трех фильмах франшизы, рассказала в своем блоге, пишет Variety.

«Мне объяснили, что это „семейное шоу“, а OnlyFans связан с порно. Это меня озадачило, ведь многие актеры, участвующие в конвентах (на самом деле — большинство), снимались в фильмах и сериалах с постельными сценами и обнаженкой. А я просто балуюсь с волосами!» — написала актриса.

Кейв призналась, что, несмотря на то что чувствует себя исключенной из фандома «Гарри Поттера», ее время в волшебном мире подошло к концу и она готова уступить место следующему поколению.

Актриса завела аккаунт на OnlyFans в марте этого года. Причинами такого решения Кейв называла погашение долгов, ремонт дома с опасными обоями (содержащими свинец и мышьяк), а также желание разорвать шаблон милой актрисы.

В отличие от большинства пользователей Кейв на своей странице выкладывает «чувственные видео» со своими волосами и не публикует эротический контент. Несмотря на это, подписчики регулярно присылали ей нюдсы и писали непристойные сообщения.

Спустя два месяца звезда «Гарри Поттера» пожалела, что завела аккаунт на OnlyFans. «Мне стыдно, что я это сделала. Это доказательство моей неспособности зарабатывать деньги как актриса и писательница», — писала Джесси.

