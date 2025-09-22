Звезду «Гарри Поттера» Джесси Кейв не пустили на фан-встречу из‑за ее аккаунта на OnlyFans

Джесси Кейв не пустили на встречу с фанатами «Гарри Поттера» из-за того, что та завела аккаунт на OnlyFans. Об этом актриса, сыгравшая Лаванду Браун в трех фильмах франшизы, рассказала в своем блоге, пишет Variety.
«Мне объяснили, что это „семейное шоу“, а OnlyFans связан с порно. Это меня озадачило, ведь многие актеры, участвующие в конвентах (на самом деле — большинство), снимались в фильмах и сериалах с постельными сценами и обнаженкой. А я просто балуюсь с волосами!» — написала актриса.
Кейв призналась, что, несмотря на то что чувствует себя исключенной из фандома «Гарри Поттера», ее время в волшебном мире подошло к концу и она готова уступить место следующему поколению.
Актриса завела аккаунт на OnlyFans в марте этого года. Причинами такого решения Кейв называла погашение долгов, ремонт дома с опасными обоями (содержащими свинец и мышьяк), а также желание разорвать шаблон милой актрисы.
В отличие от большинства пользователей Кейв на своей странице выкладывает «чувственные видео» со своими волосами и не публикует эротический контент. Несмотря на это, подписчики регулярно присылали ей нюдсы и писали непристойные сообщения.
Спустя два месяца звезда «Гарри Поттера» пожалела, что завела аккаунт на OnlyFans. «Мне стыдно, что я это сделала. Это доказательство моей неспособности зарабатывать деньги как актриса и писательница», — писала Джесси.