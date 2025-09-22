Певец D4vd отменил тур по США после того, как в его автомобиле нашли тело пропавшей девушки
В Нью-Йорке прошел конкурс двойников Чаппелл Роан

Фото: @risenyofficial

20 сентября на Таймс-сквер в Нью-Йорке прошел конкурс двойников Чаппелл Роан. Его организовал иммерсивный музей RiseNY, рассказывающий о поп-культурной истории американской столицы.

Видео: @risenyofficial

Участницы конкурса воссоздали длинные кудри артистки и ее смелый и яркий макияж. Наряды девушек отсылали к знаменитым образам певицы: синему платью с обложки альбома «The Rise and Fall of a Midwest Princess», рыжему рабочему жилету и молотку с сингла «The Giver», леопардовому боди с одного из концертов и черному полупрозрачному платью с MTV Music Awards, отсылающему к Жанне д’Арк.

Видео: @risenyofficial

Победительницей стала Эмили, повторившая серый оверсайз-костюм, в котором Чаппелл Роан когда-то посетила музей «Грэмми». Еще одну участницу наградили в номинации «Лучшее караоке». Обе девушки получили билеты на концерт Чаппелл Роан в Нью-Йорке 23 сентября.

Видео: @ms.snyder_eats

Это мероприятие стало частью всемирного тренда 2025 года на конкурсы двойников. 3 сентября в петербургском баре сразились копии Михаила Шуфутинского, в августе на «Хлебозаводе» все нарядились в джинсовку «умного человека в очках скачать обои». В июле в Нью-Йорке в конкурсе поучаствовали даже собаки — они боролись за звание двойника Крипто из нового «Супермена».

