Том Холланд получил травму на съемках нового «Человека-паука»

На съемках новой части серии Marvel и Sony «Человек-паук» американский актер Том Холланд получит сотрясение мозга, сообщил Entertainment Weekly. Юношу госпитализировали, съемки временно приостановили.
Холланду диагностировали легкое сотрясение мозга, оказали медицинскую помощь и вскоре выписали. Актер планирует вернуться к работе уже через несколько дней.
«Человек паук. Совершенно новый день» станет четвертым сольным фильмом о супергерое с Томом Холландом в роли Питера Паркера. Сюжет сиквела пока держится в секрете. Режиссером выступит Дестин Дэниел Креттон, снявший «Просто помиловать» и «Шан-Чи и легенда десяти колец». Премьера картины намечена на 31 июля 2026 года.
«Я знаю, что в конце „Нет пути домой“ мы оставили вас с огромным клиффхэнгером, так что „Человек-паук: Новый день“ — это новый старт. Это именно так. Это все, что я могу сказать», — отмечал Холланд.
В другом интервью актер, шутя, рассказал о бытовых сторонах работы в костюме супергероя. Журналист Esquire предположил, что экипировка может начать неприятно пахнуть из‑за постоянной носки. Холланд ответил: «Да, это определенно так. Я, наверное, получаю новый каждые две недели».