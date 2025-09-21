В Египте украли из музея золотой браслет фараона возрастом 3 тысячи лет

Певец D4vd отменил тур по США после того, как в его автомобиле нашли тело пропавшей девушки
Продажи мяса для шашлыка в России снизились на 11,3% за год
Исследователи OpenAI назвали самые популярные причины для обращения к ChatGPT
На Центральном рынке в Москве прошел бесплатный концерт Cream Soda
У «Безумного Макса» может появиться приквел в формате сериала
Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах
К 2050 году зима в Москве и Центральной России станет теплее
Астронавты сделали суши на борту МКС
Названы победители фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Режиссер «Пиратов Карибского моря» снимет морской триллер о выживании
В США местный Человек-паук спас двух человек, застрявших на водопаде
Моррисси отменил два концерта в США из‑за «реальной угрозы жизни»
Тюленей Крошика и Шлиссика из Петербурга вернули в центр реабилитации
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» поменял название на «Слезы в большом городе»
Съемки фильма «Мстители: Судный день» завершены
Ям, Ик и Ыб: Росреестр перечислил населенные пункты России с самыми короткими названиями
С работника Внуково взыскали 655 тыс. рублей за передачу посторонним кода доступа в бизнес-залы
«Пойман с поличным» Даррена Аронофски выйдет в «цифре» в конце сентября
Okko показал тизер-трейлер танцевальной драмы Мигеля «Искусство падения»
Генри Кэвилл опубликовал фото с гипсом. Он получил травму, готовясь к съемкам «Горца»
Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу
Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»
Синоптик: в начале недели в Москве ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла
Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе
Руперт Френд сыграет в экранизации серии хоррор-книг «Мальчик в железном ящике» Гильермо дель Торо
Джаред Падалеки и Лейтон Мистер получили главные роли в ромкоме «Телохранитель»
Жители Массачусетса устроили выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек
Джулия Робертс призналась, что боялась встречи с Хлоей Севиньи перед съемками «После охоты»

В Египте украли из музея золотой браслет фараона возрастом 3 тысячи лет

Фото: wikipedia.org

Золотой браслет, принадлежавший фараону Аменемопету, который правил в 993–984-х годах до н. э., был похищен из Каирского музея. Об этом сообщает NBC News.

По данным правоохранительных органов Египта, кражу совершил сотрудник музея, который работал реставратором. Браслет был передан по цепочке: реставратор предложил его знакомому торговцу серебром, который продал предмет ювелиру за 3735 долларов (около 311 тыc. рублей). Затем он был перешел к работнику золотого литейного завода за 4025 долларов. Тот уничтожил уникальное изделие, переплавив его.

Трое подозреваемых в совершении преступления были арестованы. Власти конфисковали полученные от продажи деньги.

Браслет был среди коллекции артефактов, которые готовились к отправке в Италию в преддверии выставки под названием «Сокровища фараонов». Она откроется в Риме в сентябре.

Недавно ограбили Национальный музей естественной истории в Париже. Злоумышленники похитили шесть золотых самородков стоимостью 600 тыс. евро.

Расскажите друзьям