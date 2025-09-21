В Египте украли из музея золотой браслет фараона возрастом 3 тысячи лет

По данным правоохранительных органов Египта, кражу совершил сотрудник музея, который работал реставратором. Браслет был передан по цепочке: реставратор предложил его знакомому торговцу серебром, который продал предмет ювелиру за 3735 долларов (около 311 тыc. рублей). Затем он был перешел к работнику золотого литейного завода за 4025 долларов. Тот уничтожил уникальное изделие, переплавив его.