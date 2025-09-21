В Египте украли из музея золотой браслет фараона возрастом 3 тысячи лет

Золотой браслет, принадлежавший фараону Аменемопету, который правил в 993–984-х годах до н. э., был похищен из Каирского музея. Об этом сообщает NBC News.
По данным правоохранительных органов Египта, кражу совершил сотрудник музея, который работал реставратором. Браслет был передан по цепочке: реставратор предложил его знакомому торговцу серебром, который продал предмет ювелиру за 3735 долларов (около 311 тыc. рублей). Затем он был перешел к работнику золотого литейного завода за 4025 долларов. Тот уничтожил уникальное изделие, переплавив его.
Трое подозреваемых в совершении преступления были арестованы. Власти конфисковали полученные от продажи деньги.
Браслет был среди коллекции артефактов, которые готовились к отправке в Италию в преддверии выставки под названием «Сокровища фараонов». Она откроется в Риме в сентябре.
Недавно ограбили Национальный музей естественной истории в Париже. Злоумышленники похитили шесть золотых самородков стоимостью 600 тыс. евро.