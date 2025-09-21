Певец D4vd отменил тур по США после того, как в его автомобиле нашли тело пропавшей девушки
Продажи мяса для шашлыка в России снизились на 11,3% за год

Фото: Tigran Kharatyan/Unsplash

В мае–августе 2025 года розничные продажи мяса для шашлыка в натуральном выражении снизились на 11,3% по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсантъ» cо ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен».

В денежном выражении за аналогичный период спрос сократился на 7,4%. Аналитики компании «Платформа ОФД» в июне–августе 2025 года отметили сокращение продаж шашлыка на 5% год к году, шампуров и угля — на 6%, розжига — на 2%, мангалов — сразу на 15%. Стоимость всех позиций при этом выросла. В среднем шашлычный набор этим летом обходился в 3,4 тыс. рублей, на 10% больше год к году.

Ключевой фактор падения продаж мяса для этого блюда — холодное лето, рассказал директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. На погодный фактор указывают и в группе «Черкизово».

Спрос просел как в готовых продуктах шашлычной группы, так и в свинине, традиционно востребованной в гриль-сезоне, уточняют в компании. Кроме того, повлияла рационализация потребления: стремясь меньше тратить на продукты питания, покупатели делают выбор в пользу сырого мяса, а не маринованного.

