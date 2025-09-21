Исследователи OpenAI назвали самые популярные причины для обращения к ChatGPT

Это первое в истории всестороннее исследование о том, как люди на самом деле используют этот инструмент. Оно показало, что более трех четвертей всех разговоров связаны с практическими рекомендациями (28,3%), написанием текстов (28,1%) и поиском информации (21,3%). Менее популярные категории — технические инструкции (7,5%), поиск мультимедиа (6%) и самовыражение (4,3%). В отчете представители OpenAI утверждают, что «доступ к ИИ следует рассматривать как основное право».