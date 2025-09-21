Исследователи OpenAI назвали самые популярные причины для обращения к ChatGPT

Группа экспертов компании OpenAI проанализировала 1,5 млн запросов пользователей к ChatGPT и составила список самых популярных причин для обращений в чат-бот, пишет The Independent.
Это первое в истории всестороннее исследование о том, как люди на самом деле используют этот инструмент. Оно показало, что более трех четвертей всех разговоров связаны с практическими рекомендациями (28,3%), написанием текстов (28,1%) и поиском информации (21,3%). Менее популярные категории — технические инструкции (7,5%), поиск мультимедиа (6%) и самовыражение (4,3%). В отчете представители OpenAI утверждают, что «доступ к ИИ следует рассматривать как основное право».
Кроме того, эксперты пришли к выводу, что самые популярные запросы можно поделить на три группы: вопросы, побуждение к действию и выражение чувств и эмоций (например, для получения психотерапевтических советов). На долю первого формата приходится более половины запросов, на долю второго — 35%, а на долю третьего — чуть менее 14%.
При этом женщины чаще используют ИИ для практических рекомендаций и написания текста, а мужчины — для технической помощи и работы с мультимедиа. Чаще чат-ботом больше пользуются женщины. Люди в возрасте до 26 лет составляют около половины всех пользователей ChatGPT.