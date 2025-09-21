На Центральном рынке в Москве прошел бесплатный концерт Cream Soda

Cream Soda, «Лауд» и Luckashyowa 20 сентября провели бесплатное выступление на закрытии веранды «СберЛето» на Центральном рынке.
Мероприятие посетили сотни человек. Cреди прозвучавших в исполнении Cream Soda треков — «Никаких больше вечеринок», «Плачу на техно» и кавер на «Отпускаю» МакSим.
Источник: @sysoevfm
Площадка на открытом воздухе начала работу 21 июня. За два с половиной месяца были организованы десятки вечеринок.
С четверга по воскресенье проходили шоу диджеев, а дважды в месяц по воскресеньям — утренние рейвы. На бесплатных мероприятиях выступили электронная группа NEMIGA, а также диджеи Карина Истомина, AIDDI, Natta и другие.