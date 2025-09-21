У «Безумного Макса» может появиться приквел в формате сериала, говорится на сайте World of Reel.
В подкасте «Mad Max Bible» сообщили, что новый фильм этой вселенной в настоящее время перерабатывается в сериал. Для написания сценария был привлечен Шон Грант. Проект должен получить название «Пустошь».
«Пустошь» расскажет о событиях за год до сюжета фильма «Дорога ярости» с Томом Харди в роли Макса. Миллер работал над идеей этой части с 1980-х годов, пишет World of Reel.
«Безумный Макс: Дорога ярости» — постапокалиптический боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера и четвертый фильм в серии фильмов о Максе Рокатански. Главную роль исполнил британский актер Том Харди. В картине также снялись Шарлиз Терон, Николас Холт и Хью Кейс-Берн.