У «Безумного Макса» может появиться приквел в формате сериала

Фото: Warner Bros.

У «Безумного Макса» может появиться приквел в формате сериала, говорится на сайте World of Reel.

В подкасте «Mad Max Bible» сообщили, что новый фильм этой вселенной в настоящее время перерабатывается в сериал. Для написания сценария был привлечен Шон Грант. Проект должен получить название «Пустошь».

«Пустошь» расскажет о событиях за год до сюжета фильма «Дорога ярости» с Томом Харди в роли Макса. Миллер работал над идеей этой части с 1980-х годов, пишет World of Reel.

Другой приквел «Фуриоса. Хроники Безумного Макса» стал одним из самых убыточных кинопроектов 2024 года. Из‑за этого производство нового фильма во вселенной «Безумного Макса» оказалось под вопросом.

«Безумный Макс: Дорога ярости» — постапокалиптический боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера и четвертый фильм в серии фильмов о Максе Рокатански. Главную роль исполнил британский актер Том Харди. В картине также снялись Шарлиз Терон, Николас Холт и Хью Кейс-Берн.

