Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах

Среди стран «большой двадцатки» (G20) Россия стала одним из трех государств с самым большим разрывом в зарплатах мужчин и женщин. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию статистических служб стран и открытые данные.
Самое большое несоответствие выявили по итогам 2024 г. в Южной Корее, где женщины получают на 32,5% меньше мужчин. В Индии этот показатель достиг 30,41%. В России по итогам 2023 года заработок мужчин оказался на 30,36% выше, чем у противоположного пола.
Кроме того, разницу в оплате труда выше 20% РИА «Новости» зафиксировали в Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, Аргентине, Японии, Италии, Франции и Мексике. В США показатель составил 17,3%, в Германии — 15,6%. Наименьший разрыв в заработке у мужчин и женщин среди стран G20 оказался в Австралии (10,7%), Канаде (12,6%) и Китае (13%).
Росстат весной сообщал, что средняя зарплата у женщин в 2023 году составила 61 100 рублей, а у мужчин — 87 700 рублей. Разница составила 26 тыс. рублей, или 43,5%. В 2021 г.средняя зарплата у женщин составляла 48 600 рублей против 67 000 рублей у мужчин.