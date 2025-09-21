Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах

Певец D4vd отменил тур по США после того, как в его автомобиле нашли тело пропавшей девушки
На Центральном рынке в Москве прошел бесплатный концерт Cream Soda
У «Безумного Макса» может появиться приквел в формате сериала
К 2050 году зима в Москве и Центральной России станет теплее
Астронавты сделали суши на борту МКС
Названы победители фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Режиссер «Пиратов Карибского моря» снимет морской триллер о выживании
В США местный Человек-паук спас двух человек, застрявших на водопаде
Моррисси отменил два концерта в США из‑за «реальной угрозы жизни»
Тюленей Крошика и Шлиссика из Петербурга вернули в центр реабилитации
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» поменял название на «Слезы в большом городе»
Съемки фильма «Мстители: Судный день» завершены
Ям, Ик и Ыб: Росреестр перечислил населенные пункты России с самыми короткими названиями
С работника Внуково взыскали 655 тыс. рублей за передачу посторонним кода доступа в бизнес-залы
«Пойман с поличным» Даррена Аронофски выйдет в «цифре» в конце сентября
Okko показал тизер-трейлер танцевальной драмы Мигеля «Искусство падения»
Генри Кэвилл опубликовал фото с гипсом. Он получил травму, готовясь к съемкам «Горца»
Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу
Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»
Синоптик: в начале недели в Москве ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла
Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе
Руперт Френд сыграет в экранизации серии хоррор-книг «Мальчик в железном ящике» Гильермо дель Торо
Джаред Падалеки и Лейтон Мистер получили главные роли в ромкоме «Телохранитель»
Жители Массачусетса устроили выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек
Джулия Робертс призналась, что боялась встречи с Хлоей Севиньи перед съемками «После охоты»
Леа Сейду снимется с Катрин Денев в драме «Нежный монстр»
Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе
Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара

Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах

Фото: wocintechchat/Unsplash

Среди стран «большой двадцатки» (G20) Россия стала одним из трех государств с самым большим разрывом в зарплатах мужчин и женщин. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию статистических служб стран и открытые данные.

Самое большое несоответствие выявили по итогам 2024 г. в Южной Корее, где женщины получают на 32,5% меньше мужчин. В Индии этот показатель достиг 30,41%. В России по итогам 2023 года заработок мужчин оказался на 30,36% выше, чем у противоположного пола.

Кроме того, разницу в оплате труда выше 20% РИА «Новости» зафиксировали в Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, Аргентине, Японии, Италии, Франции и Мексике. В США показатель составил 17,3%, в Германии — 15,6%. Наименьший разрыв в заработке у мужчин и женщин среди стран G20 оказался в Австралии (10,7%), Канаде (12,6%) и Китае (13%).

Росстат весной сообщал, что средняя зарплата у женщин в 2023 году составила 61 100 рублей, а у мужчин — 87 700 рублей. Разница составила 26 тыс. рублей, или 43,5%. В 2021 г.средняя зарплата у женщин составляла 48 600 рублей против 67 000 рублей у мужчин.

Расскажите друзьям