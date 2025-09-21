Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах

Самое большое несоответствие выявили по итогам 2024 г. в Южной Корее, где женщины получают на 32,5% меньше мужчин. В Индии этот показатель достиг 30,41%. В России по итогам 2023 года заработок мужчин оказался на 30,36% выше, чем у противоположного пола.