Кристофера Нолана избрали президентом Гильдии режиссеров Америки

Он заменил на этой должности Лесли Линку Глэттер, которая занимала ее с 2021 года. «Быть избранным президентом Гильдии режиссеров Америки — одна из величайших наград в моей карьере. Наша индустрия переживает огромные перемены, и я благодарю членов Гильдии за то, что они доверили мне эту ответственность. Я также хочу поблагодарить президента Глэттер за ее руководство на протяжении последних четырех лет», — сказал режиссер.