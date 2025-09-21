Кристофера Нолана избрали президентом Гильдии режиссеров Америки, пишет Variety.
Он заменил на этой должности Лесли Линку Глэттер, которая занимала ее с 2021 года. «Быть избранным президентом Гильдии режиссеров Америки — одна из величайших наград в моей карьере. Наша индустрия переживает огромные перемены, и я благодарю членов Гильдии за то, что они доверили мне эту ответственность. Я также хочу поблагодарить президента Глэттер за ее руководство на протяжении последних четырех лет», — сказал режиссер.
Нолан входит в состав Гильдии режиссеров Америки с 2001 года, а в 2015-м он стал членом национального совета профсоюза. В настоящее время он выступает председателем комитета союза по театральным творческим правам и комитета по искусственному интеллекту.
Недавно в Лос-Анджелесе завершились съемки «Одиссеи» Кристофера Нолана. Cъемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Премьера фильма намечена на 17 июля 2026 года.