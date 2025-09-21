Кристофера Нолана избрали президентом Гильдии режиссеров Америки

Певец D4vd отменил тур по США после того, как в его автомобиле нашли тело пропавшей девушки
Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах
К 2050 году зима в Москве и Центральной России станет теплее
Астронавты сделали суши на борту МКС
Названы победители фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Режиссер «Пиратов Карибского моря» снимет морской триллер о выживании
В США местный Человек-паук спас двух человек, застрявших на водопаде
Моррисси отменил два концерта в США из‑за «реальной угрозы жизни»
Тюленей Крошика и Шлиссика из Петербурга вернули в центр реабилитации
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» поменял название на «Слезы в большом городе»
Съемки фильма «Мстители: Судный день» завершены
Ям, Ик и Ыб: Росреестр перечислил населенные пункты России с самыми короткими названиями
С работника Внуково взыскали 655 тыс. рублей за передачу посторонним кода доступа в бизнес-залы
«Пойман с поличным» Даррена Аронофски выйдет в «цифре» в конце сентября
Okko показал тизер-трейлер танцевальной драмы Мигеля «Искусство падения»
Генри Кэвилл опубликовал фото с гипсом. Он получил травму, готовясь к съемкам «Горца»
Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу
Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»
Синоптик: в начале недели в Москве ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла
Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе
Руперт Френд сыграет в экранизации серии хоррор-книг «Мальчик в железном ящике» Гильермо дель Торо
Джаред Падалеки и Лейтон Мистер получили главные роли в ромкоме «Телохранитель»
Жители Массачусетса устроили выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек
Джулия Робертс призналась, что боялась встречи с Хлоей Севиньи перед съемками «После охоты»
Леа Сейду снимется с Катрин Денев в драме «Нежный монстр»
Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе
Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры

Кристофера Нолана избрали президентом Гильдии режиссеров Америки

Фото: JB Lacroix/Getty Images

Кристофера Нолана избрали президентом Гильдии режиссеров Америки, пишет Variety.

Он заменил на этой должности Лесли Линку Глэттер, которая занимала ее с 2021 года. «Быть избранным президентом Гильдии режиссеров Америки — одна из величайших наград в моей карьере. Наша индустрия переживает огромные перемены, и я благодарю членов Гильдии за то, что они доверили мне эту ответственность. Я также хочу поблагодарить президента Глэттер за ее руководство на протяжении последних четырех лет», — сказал режиссер.

Нолан входит в состав Гильдии режиссеров Америки с 2001 года, а в 2015-м он стал членом национального совета профсоюза. В настоящее время он выступает председателем комитета союза по театральным творческим правам и комитета по искусственному интеллекту.

Недавно в Лос-Анджелесе завершились съемки «Одиссеи» Кристофера Нолана. Cъемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Премьера фильма намечена на 17 июля 2026 года.

Расскажите друзьям