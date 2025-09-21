К 2050 году зима в Москве и Центральной России станет теплее

Средняя температура зимой в Москве и во всей Центральной России к 2050 году может подняться на 1-3 градуса. Такой прогноз сделал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии Николай Терешонок, пишет ТАСС.
«В северных областях возможно увеличение годового количества осадков на 20-40 мм, в южных — возможно уменьшение на 20-40 мм. Зима в Москве и регионах становится теплее», — сказал он.
По его словам, скачки температуры в обратную сторону возможны, но общий тренд показывает ее неуклонный рост. «Насыщение атмосферы углеродами растет, как и парниковый эффект», — пояснил Терешонок.
По данным специалиста, самые холодные зимы в Москве наблюдались в 1893, 1942 и 1956 годах. Самая теплая зима зафиксирована в 2020 году. Абсолютный минимум температуры (минус 43,1 градуса) зарегистрирован в столице 17 января 1940 года; абсолютный максимум (плюс 9,6 градуса) — 6 декабря 2008 года.