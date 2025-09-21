Астронавты сделали суши на борту МКС

NASA поделилось фотографией суши, сделанных астронавтами на борту Международной космической станции. В распоряжении экипажа было лишь четыре ингредиента для этого блюда ― водоросли нори, рис, тунец и ветчина Spam.
В итоге получились малопривлекательные суши, которые представляют из себя квадратик нори с комочком риса и куском тунца или ветчины. «Суши держится на месте благодаря поверхностному натяжению влаги», — пояснили в космическом агентстве.
Как заметила Daily Mail, NASA удалось отправить людей на Луну, а марсоходы на Марс, но нормальное приготовление суши на орбите ― до сих пор неразрешимая задача. В комментариях к посту агентства в инстаграме* тоже много ироничных комментариев: «Это похоже на изысканную тюремную еду»; «Отправьте им туда циновку для суши».
Еще одним блюдом астронавтов в тот прием пищи стал «креветочный коктейль». Он представляет из себя цельнозерновой крекер с подозрительно оранжевой креветкой сверху.
«Когда вы живете на низкой околоземной орбите по несколько месяцев подряд, рацион может быть довольно ограниченным. Хотя мы изучаем, как выращивать перцы чили и другие овощи на борту МКС в ходе подготовки к длительным миссиям на Луну и Марс, почти вся еда для наших астронавтов пока что запускается с Земли на переполненных кораблях. Она должна долго храниться и не создавать беспорядка. Но это не значит, что еда должна быть скучной. Наш экипаж на орбите ест блюда со всего мира, специальные космические пиццы на тортильях вместо теста и закуски вроде тех, что на этом фото», ― подписали NASA снимок.
Там отметили, что такие кулинарные эксперименты помогают готовиться к длительным миссиям, таким как «Артемида», и будущим пилотируемым экспедициям на Марс.
Пока NASA пробует выращивать овощи и делать суши на борту МКС, компания Starbase Brewing готовит не менее важный эксперимент. Она собирается сварить первое пиво в космосе. Авторы инициативы надеются, что эксперимент поможет улучшить техники ферментации и продукты питания, созданные для употребления в космосе.