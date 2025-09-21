Астронавты сделали суши на борту МКС

«Когда вы живете на низкой околоземной орбите по несколько месяцев подряд, рацион может быть довольно ограниченным. Хотя мы изучаем, как выращивать перцы чили и другие овощи на борту МКС в ходе подготовки к длительным миссиям на Луну и Марс, почти вся еда для наших астронавтов пока что запускается с Земли на переполненных кораблях. Она должна долго храниться и не создавать беспорядка. Но это не значит, что еда должна быть скучной. Наш экипаж на орбите ест блюда со всего мира, специальные космические пиццы на тортильях вместо теста и закуски вроде тех, что на этом фото», ― подписали NASA снимок.