Названы победители фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Певец D4vd отменил тур по США после того, как в его автомобиле нашли тело пропавшей девушки
К 2050 году зима в Москве и Центральной России станет теплее
Астронавты сделали суши на борту МКС
Режиссер «Пиратов Карибского моря» снимет морской триллер о выживании
В США местный Человек-паук спас двух человек, застрявших на водопаде
Моррисси отменил два концерта в США из‑за «реальной угрозы жизни»
Тюленей Крошика и Шлиссика из Петербурга вернули в центр реабилитации
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» поменял название на «Слезы в большом городе»
Съемки фильма «Мстители: Судный день» завершены
Ям, Ик и Ыб: Росреестр перечислил населенные пункты России с самыми короткими названиями
С работника Внуково взыскали 655 тыс. рублей за передачу посторонним кода доступа в бизнес-залы
«Пойман с поличным» Даррена Аронофски выйдет в «цифре» в конце сентября
Okko показал тизер-трейлер танцевальной драмы Мигеля «Искусство падения»
Генри Кэвилл опубликовал фото с гипсом. Он получил травму, готовясь к съемкам «Горца»
Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу
Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»
Синоптик: в начале недели в Москве ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла
Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе
Руперт Френд сыграет в экранизации серии хоррор-книг «Мальчик в железном ящике» Гильермо дель Торо
Джаред Падалеки и Лейтон Мистер получили главные роли в ромкоме «Телохранитель»
Жители Массачусетса устроили выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек
Джулия Робертс призналась, что боялась встречи с Хлоей Севиньи перед съемками «После охоты»
Леа Сейду снимется с Катрин Денев в драме «Нежный монстр»
Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе
Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры
Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина
Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza

Названы победители фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

Пресс-служба фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» поделилась с «Афишей Daily» списком победителей.

«Самым ожидаемым» сериалом назвали «Встать на ноги» ― проект Okko режиссера Павла Тимофеева. «Лучшим фильмом» признали «Семьянина» Владимира Власкина (Start).

В актерской номинации ― «Герой Нового сезона» ― победил Гоша Куценко за роль в сериале «Встать на ноги». «Героиней Нового сезона» стала Анна Михалкова, снявшаяся в «Полураспаде» Максима Свешникова (Okko). 

Награду «Открытие Нового сезона» получил режиссер и хореограф Мигель ― за режиссерский дебют «Искусство падения» для Okko. «Специальный приИИз» был присужден первому ИИ-сериалу от Start «Феофан». В категории «Лучший трейлер сезона» победила маркетинговая команда Kion. 

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» проходил на сочинском курорте «Роза Хутор» с 15 по 20 сентября. На нем показали 18 проектов, в том числе 14 сериалов. Мероприятие организуют крупнейшие российские онлайн-кинотеатры ― Okko, Kion, Premier, Start, Wink, «Иви» и «Кинопоиск».

Расскажите друзьям