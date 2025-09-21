Названы победители фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Пресс-служба фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» поделилась с «Афишей Daily» списком победителей.
«Самым ожидаемым» сериалом назвали «Встать на ноги» ― проект Okko режиссера Павла Тимофеева. «Лучшим фильмом» признали «Семьянина» Владимира Власкина (Start).
В актерской номинации ― «Герой Нового сезона» ― победил Гоша Куценко за роль в сериале «Встать на ноги». «Героиней Нового сезона» стала Анна Михалкова, снявшаяся в «Полураспаде» Максима Свешникова (Okko).
Награду «Открытие Нового сезона» получил режиссер и хореограф Мигель ― за режиссерский дебют «Искусство падения» для Okko. «Специальный приИИз» был присужден первому ИИ-сериалу от Start «Феофан». В категории «Лучший трейлер сезона» победила маркетинговая команда Kion.
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» проходил на сочинском курорте «Роза Хутор» с 15 по 20 сентября. На нем показали 18 проектов, в том числе 14 сериалов. Мероприятие организуют крупнейшие российские онлайн-кинотеатры ― Okko, Kion, Premier, Start, Wink, «Иви» и «Кинопоиск».