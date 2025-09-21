Названы победители фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» проходил на сочинском курорте «Роза Хутор» с 15 по 20 сентября. На нем показали 18 проектов, в том числе 14 сериалов. Мероприятие организуют крупнейшие российские онлайн-кинотеатры ― Okko, Kion, Premier, Start, Wink, «Иви» и «Кинопоиск».