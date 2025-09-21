Режиссер «Пиратов Карибского моря» снимет морской триллер о выживании

Paramount приобрела фильм «Здесь обитают монстры» («Here Be Monsters») режиссера Йоакима Реннинга («Трон: Арес», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»). Об этом сообщает Deadline.
Детали сюжета держатся в секрете, но картину называют напряженным морским триллером о выживании в духе «Чужого» и «Нечто». Paramount видит в проекте потенциал на целую франшизу.
Название фильма отсылает к латинской фразе «Hic sunt dracones» («Тут обитают драконы»), которой на ранних картах Земли обозначались неисследованные человеком территории.
Одним из продюсеров проекта выступит Ридли Скотт. Сценарий фильма режиссер написал с братом Андреасом Реннингом.
Как отмечает Deadline, Реннинг вырос в небольшом прибрежном городке в Норвегии и уверенно обращается к морским съемкам во время своих фильмов (хотя большинство студий стараются избегать съемок на воде). Водные просторы играют важную роль в его последней картине «Девушка и море», а также в ленте «Кон-Тики» ― о путешествии Тура Хейердала через Тихий океан.
Следующий фильм Реннинга «Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в международный прокат 10 октября. Здесь можно посмотреть его тизер.