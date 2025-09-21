Режиссер «Пиратов Карибского моря» снимет морской триллер о выживании

Певец D4vd отменил тур по США после того, как в его автомобиле нашли тело пропавшей девушки
К 2050 году зима в Москве и Центральной России станет теплее
Астронавты сделали суши на борту МКС
Названы победители фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
В США местный Человек-паук спас двух человек, застрявших на водопаде
Моррисси отменил два концерта в США из‑за «реальной угрозы жизни»
Тюленей Крошика и Шлиссика из Петербурга вернули в центр реабилитации
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» поменял название на «Слезы в большом городе»
Съемки фильма «Мстители: Судный день» завершены
Ям, Ик и Ыб: Росреестр перечислил населенные пункты России с самыми короткими названиями
С работника Внуково взыскали 655 тыс. рублей за передачу посторонним кода доступа в бизнес-залы
«Пойман с поличным» Даррена Аронофски выйдет в «цифре» в конце сентября
Okko показал тизер-трейлер танцевальной драмы Мигеля «Искусство падения»
Генри Кэвилл опубликовал фото с гипсом. Он получил травму, готовясь к съемкам «Горца»
Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу
Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»
Синоптик: в начале недели в Москве ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла
Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе
Руперт Френд сыграет в экранизации серии хоррор-книг «Мальчик в железном ящике» Гильермо дель Торо
Джаред Падалеки и Лейтон Мистер получили главные роли в ромкоме «Телохранитель»
Жители Массачусетса устроили выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек
Джулия Робертс призналась, что боялась встречи с Хлоей Севиньи перед съемками «После охоты»
Леа Сейду снимется с Катрин Денев в драме «Нежный монстр»
Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе
Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры
Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина
Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza

Режиссер «Пиратов Карибского моря» снимет морской триллер о выживании

Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Paramount приобрела фильм «Здесь обитают монстры» («Here Be Monsters») режиссера Йоакима Реннинга («Трон: Арес», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»). Об этом сообщает Deadline.

Детали сюжета держатся в секрете, но картину называют напряженным морским триллером о выживании в духе «Чужого» и «Нечто». Paramount видит в проекте потенциал на целую франшизу. 

Название фильма отсылает к латинской фразе «Hic sunt dracones» («Тут обитают драконы»), которой на ранних картах Земли обозначались неисследованные человеком территории.

Одним из продюсеров проекта выступит Ридли Скотт. Сценарий фильма режиссер написал с братом Андреасом Реннингом. 

Как отмечает Deadline, Реннинг вырос в небольшом прибрежном городке в Норвегии и уверенно обращается к морским съемкам во время своих фильмов (хотя большинство студий стараются избегать съемок на воде). Водные просторы играют важную роль в его последней картине «Девушка и море», а также в ленте «Кон-Тики» ― о путешествии Тура Хейердала через Тихий океан.

Следующий фильм Реннинга «Трон: Арес» с Джаредом Лето выйдет в международный прокат 10 октября. Здесь можно посмотреть его тизер.

Расскажите друзьям