Режиссер «Пиратов Карибского моря» снимет морской триллер о выживании

Как отмечает Deadline, Реннинг вырос в небольшом прибрежном городке в Норвегии и уверенно обращается к морским съемкам во время своих фильмов (хотя большинство студий стараются избегать съемок на воде). Водные просторы играют важную роль в его последней картине «Девушка и море», а также в ленте «Кон-Тики» ― о путешествии Тура Хейердала через Тихий океан.