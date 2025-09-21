На «Интервидении» победил Дык Фук из Вьетнама. Певица Vassy отменила участие

В песенном конкурсе «Интервидение» победил вьетнамский исполнитель Дык Фук с композицией «Phù Đổng Thiên Vương». Жюри присудило ему 422 балла.
На втором месте оказалось The Nomad Trio из Киргизии, набравшее 373 балла. Замыкает тройку Дана аль-Мир из Катара с результатом в 369 балов. Победитель получит денежный приз в 30 млн рублей.
Уже в процессе мероприятия стало известно, что на нем не выступит уроженка Австралии Vassy, которая должна была представить на конкурсе США. Организаторы «Интервидения» назвали причиной «беспрецедентное политическое давление со стороны правительства Австралии».
Изначально от США на конкурсе планировал выступить американский певец Брэндон Ховард. Но за несколько дней до начала «Интервидения» он отменил участие, заявив, что не сможет приехать из-за «непредвиденных семейных обстоятельств».
Shaman, представлявший Россию, после своего номера попросил членов жюри не оценивать его выступление. Он объяснил это тем, что «по законам гостеприимства не имеет права претендовать на победу». «Я представляю Россию, а Россия уже победила. Победила тем, что вы у нас в гостях», — сказала артист.
Конкурс прошел на подмосковной площадке «Live Арена». Участие в нем приняли представители 22 стран, среди которых Китай, Индия, Эфиопия, Саудовская Аравия, Беларусь, Венесуэла и Таджикистан.
Министр культуры Ольга Любимова и гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложили создать «Интервидение» в 2023 году — на следующий год, после того как Россию отстранили от участия в «Евровидении» из-за военной операции на Украине.
«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний, это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки», — говорил Эрнст.
Музыкальный конкурс с таким же названием — «Интервидение» — проводился с 1977-го до начала 1980-х годов на Международном фестивале песни в польском городе Сопоте. В 2008 году в Сочи состоялся конкурс «Пять звезд. Интервидение», организованный компанией «Красный квадрат».