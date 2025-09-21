На «Интервидении» победил Дык Фук из Вьетнама. Певица Vassy отменила участие

Shaman, представлявший Россию, после своего номера попросил членов жюри не оценивать его выступление. Он объяснил это тем, что «по законам гостеприимства не имеет права претендовать на победу». «Я представляю Россию, а Россия уже победила. Победила тем, что вы у нас в гостях», — сказала артист.