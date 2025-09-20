В США местный Человек-паук спас двух человек, застрявших на водопаде

Певец D4vd отменил тур по США после того, как в его автомобиле нашли тело пропавшей девушки
В Гринвилле местный 18-летний Человек-паук спас двух человек, застрявших на водопаде в городском парке.

По словам молодого человека, он заметил, что один из пострадавших почти сорвался вниз, и сразу бросился на помощь: «Я перепрыгнул через камни, нашел место, где можно упереться ногами, и, когда они схватили меня за руку, вытянул их наверх».

В обычные дни молодой человек патрулирует центр города, убирает мусор и общается с жителями. Он слушает сканер экстренных служб и старается как можно быстрее прийти на помощь.

«Моя цель — помогать жителям Гринвилла, защищать их и делиться добротой», — говорит юный герой. Блогер, известный в соцсетях как «дружелюбный Человек-паук из центра», стал еще популярнее после ограбления магазина Lululemon и серии ночных происшествий в городе. Теперь большую часть времени он проводит на патрулях именно в темное время суток.

