Моррисси отменил два концерта в США из‑за «реальной угрозы жизни»

Фото: Melissa Godoy/Flickr

Экс-солист группы The Smiths Моррисси отменил два концерта в США из‑за «реальной угрозы жизни». Об этом сообщается на его официальной странице в соцсетях.

Музыкант должен был выступить в казино Foxwoods Resort в Коннектикуте 19 сентября, а также в MGM Music Hall на Фенуэй в Бостоне 20 сентября. Однако 19 сентября вечером на странице артиста появилось сообщение:

«В последние дни поступила реальная угроза жизни Моррисси. Из соображений безопасности для артиста и зрителей концерт в Foxwoods отменен. Благодарим за понимание». В следующем посте уточнялось, что оба концерта отменены из‑за «недавних событий и из предосторожности ради безопасности артиста и группы».

Моррисси находится в мировом турне. Ранее на этой неделе 26-летний житель Канады был освобожден под залог после того, как якобы угрожал Моррисси на его выступлении в городе. По данным Ottawa Citizen, мужчина написал на Bluesky: «Стивен Патрик Моррисси, когда вы будете выступать в TD Place в Оттаве 12 сентября 2025 года около 21:00, я буду в зале и попытаюсь многократно выстрелить в вас и убить вас с очень большим незаконным оружием». В итоге концерт в Оттаве прошел без происшествий.

