Моррисси отменил два концерта в США из‑за «реальной угрозы жизни»

Моррисси находится в мировом турне. Ранее на этой неделе 26-летний житель Канады был освобожден под залог после того, как якобы угрожал Моррисси на его выступлении в городе. По данным Ottawa Citizen, мужчина написал на Bluesky: «Стивен Патрик Моррисси, когда вы будете выступать в TD Place в Оттаве 12 сентября 2025 года около 21:00, я буду в зале и попытаюсь многократно выстрелить в вас и убить вас с очень большим незаконным оружием». В итоге концерт в Оттаве прошел без происшествий.