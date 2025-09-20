Тюленей Крошика и Шлиссика из Петербурга вернули в центр реабилитации

«Пойман с поличным» Даррена Аронофски выйдет в «цифре» в конце сентября
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» поменял название на «Слезы в большом городе»
Съемки фильма «Мстители: Судный день» завершены
Ям, Ик и Ыб: Росреестр перечислил населенные пункты России с самыми короткими названиями
С работника Внуково взыскали 655 тыс. рублей за передачу посторонним кода доступа в бизнес-залы
Okko показал тизер-трейлер танцевальной драмы Мигеля «Искусство падения»
Генри Кэвилл опубликовал фото с гипсом. Он получил травму, готовясь к съемкам «Горца»
Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу
Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»
Синоптик: в начале недели в Москве ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла
Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе
Руперт Френд сыграет в экранизации серии хоррор-книг «Мальчик в железном ящике» Гильермо дель Торо
Джаред Падалеки и Лейтон Мистер получили главные роли в ромкоме «Телохранитель»
Жители Массачусетса устроили выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек
Джулия Робертс призналась, что боялась встречи с Хлоей Севиньи перед съемками «После охоты»
Леа Сейду снимется с Катрин Денев в драме «Нежный монстр»
Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе
Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры
Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина
Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza
Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований
Октавия Спенсер и Джессика Честейн воссоединятся в рождественской комедии «Deck the Y’alls»
Папа римский рассказал, что отказался от создания своего ИИ-аватара
Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA
Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon»
Основательница Irnby: девушки на скандальных капхолдерах занимаются фейсфитнесом
В Берлине эвакуировали почти 20 000 человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой

Тюленей Крошика и Шлиссика из Петербурга вернули в центр реабилитации

Фото: t.me/sealresque

Петербургских самцов ладожской кольчатой нерпы Крошика и Шлиссика вернули в центр реабилитации. Они не прошли эксперимент по «одичанию», сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

Летом сотрудники заметили, что Крошик перестал подходить к рукам и просить ласки, и надеялись, что он готов к жизни в дикой природе. Тюленя переселили в плавучий вольер на Ладожском озере. Позже к нему подселили и Шлиссика.

В начале сентября в фонде рассказали, что за несколько недель ластоногие так и не научились самостоятельно добывать себе пропитание. Из 30 свежевыловленных для них рыбок они смогли поймать всего две-три.

«А может быть им не нравится плотва и окуньки, так как в природе эти животные предпочитают есть более вкусную ряпушку. Хотя наши друзья и ряпушку-то едят без особого аппетита. В общем, как вы понимаете, пока выпуск не состоится», — отметили в фонде.

Сотрудники добавили, что попробуют еще раз выпустить тюленей на волю в следующем году. «Хоть мы и не рискнули выпустить Крошика в этом году и решили получше подготовиться к этому событию в следующем году, но даже произошедшие изменения уже сильно нас порадовали и стоили всех наших трудов», — заключили в фонде.

1/3
t.me/sealresque
2/3
t.me/sealresque
3/3
t.me/sealresque

Крошик живет в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих с 2016 года. Его спас рыбак: малыш подполз к мужчине, когда тот рыбачил на Ладожском озере. Тюлененок на тот момент весил всего 4 килограмма, но тянулся к людям. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу и даже намеренно отучали от ласки, но каждый раз животное возвращалось. Теперь Крошик живет в специальном уличном бассейне при центре и учится выполнять трюки.

Нерпу Шлиссика нашли в 2020 году, когда тюлень в одиночку дрейфовал на льдине. Детенышу нерпы было не больше двух дней, поэтому сначала его выкармливали через зонд специальной смесью. Шлиссика, как и Крошика, после выхаживания не раз пытались вернуть в дикую природу, но он каждый раз тот тоже отказывался уходить от людей.

Расскажите друзьям