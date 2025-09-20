Тюленей Крошика и Шлиссика из Петербурга вернули в центр реабилитации

Петербургских самцов ладожской кольчатой нерпы Крошика и Шлиссика вернули в центр реабилитации. Они не прошли эксперимент по «одичанию», сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.
Летом сотрудники заметили, что Крошик перестал подходить к рукам и просить ласки, и надеялись, что он готов к жизни в дикой природе. Тюленя переселили в плавучий вольер на Ладожском озере. Позже к нему подселили и Шлиссика.
В начале сентября в фонде рассказали, что за несколько недель ластоногие так и не научились самостоятельно добывать себе пропитание. Из 30 свежевыловленных для них рыбок они смогли поймать всего две-три.
«А может быть им не нравится плотва и окуньки, так как в природе эти животные предпочитают есть более вкусную ряпушку. Хотя наши друзья и ряпушку-то едят без особого аппетита. В общем, как вы понимаете, пока выпуск не состоится», — отметили в фонде.
Сотрудники добавили, что попробуют еще раз выпустить тюленей на волю в следующем году. «Хоть мы и не рискнули выпустить Крошика в этом году и решили получше подготовиться к этому событию в следующем году, но даже произошедшие изменения уже сильно нас порадовали и стоили всех наших трудов», — заключили в фонде.
Крошик живет в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих с 2016 года. Его спас рыбак: малыш подполз к мужчине, когда тот рыбачил на Ладожском озере. Тюлененок на тот момент весил всего 4 килограмма, но тянулся к людям. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу и даже намеренно отучали от ласки, но каждый раз животное возвращалось. Теперь Крошик живет в специальном уличном бассейне при центре и учится выполнять трюки.
Нерпу Шлиссика нашли в 2020 году, когда тюлень в одиночку дрейфовал на льдине. Детенышу нерпы было не больше двух дней, поэтому сначала его выкармливали через зонд специальной смесью. Шлиссика, как и Крошика, после выхаживания не раз пытались вернуть в дикую природу, но он каждый раз тот тоже отказывался уходить от людей.