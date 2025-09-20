Тюленей Крошика и Шлиссика из Петербурга вернули в центр реабилитации

«А может быть им не нравится плотва и окуньки, так как в природе эти животные предпочитают есть более вкусную ряпушку. Хотя наши друзья и ряпушку-то едят без особого аппетита. В общем, как вы понимаете, пока выпуск не состоится», — отметили в фонде.