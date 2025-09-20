ВОЗ назвала основные причины смертности в России

Певец D4vd отменил тур по США после того, как в его автомобиле нашли тело пропавшей девушки
В США местный Человек-паук спас двух человек, застрявших на водопаде
Моррисси отменил два концерта в США из‑за «реальной угрозы жизни»
Тюленей Крошика и Шлиссика из Петербурга вернули в центр реабилитации
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» поменял название на «Слезы в большом городе»
Съемки фильма «Мстители: Судный день» завершены
Ям, Ик и Ыб: Росреестр перечислил населенные пункты России с самыми короткими названиями
С работника Внуково взыскали 655 тыс. рублей за передачу посторонним кода доступа в бизнес-залы
«Пойман с поличным» Даррена Аронофски выйдет в «цифре» в конце сентября
Okko показал тизер-трейлер танцевальной драмы Мигеля «Искусство падения»
Генри Кэвилл опубликовал фото с гипсом. Он получил травму, готовясь к съемкам «Горца»
Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу
Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»
Синоптик: в начале недели в Москве ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла
Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе
Руперт Френд сыграет в экранизации серии хоррор-книг «Мальчик в железном ящике» Гильермо дель Торо
Джаред Падалеки и Лейтон Мистер получили главные роли в ромкоме «Телохранитель»
Жители Массачусетса устроили выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек
Джулия Робертс призналась, что боялась встречи с Хлоей Севиньи перед съемками «После охоты»
Леа Сейду снимется с Катрин Денев в драме «Нежный монстр»
Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе
Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры
Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина
Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza
Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований
Октавия Спенсер и Джессика Честейн воссоединятся в рождественской комедии «Deck the Y’alls»
Папа римский рассказал, что отказался от создания своего ИИ-аватара

ВОЗ назвала основные причины смертности в России

Фото: Martha Dominguez de Gouveia/Unsplash

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев назвал основные причины смертности в России.

По его словам, более 80% смертей в стране вызваны болезнями сердца и сосудов, злокачественными новообразованиями, хроническими респираторными заболеваниями и сахарным диабетом.

Бердыклычев подчеркнул, что развитие этих заболеваний напрямую связано с факторами риска: курением, злоупотреблением алкоголем, высоким артериальным давлением, избыточным потреблением соли, нездоровым питанием и загрязнением воздуха.

При этом, по словам Бердыклычева, ужесточение законодательства о табаке и комплексные меры по борьбе с алкоголем положительно сказались на продолжительности жизни россиян.

Расскажите друзьям
Теги:
ВОЗ