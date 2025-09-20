ВОЗ назвала основные причины смертности в России

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев назвал основные причины смертности в России.
По его словам, более 80% смертей в стране вызваны болезнями сердца и сосудов, злокачественными новообразованиями, хроническими респираторными заболеваниями и сахарным диабетом.
Бердыклычев подчеркнул, что развитие этих заболеваний напрямую связано с факторами риска: курением, злоупотреблением алкоголем, высоким артериальным давлением, избыточным потреблением соли, нездоровым питанием и загрязнением воздуха.
При этом, по словам Бердыклычева, ужесточение законодательства о табаке и комплексные меры по борьбе с алкоголем положительно сказались на продолжительности жизни россиян.