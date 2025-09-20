Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» поменял название на «Слезы в большом городе»

«Билборды по стране пока со старым названием. И здесь у нас на Красной поляне по-прежнему утверждают, что это главный сериал сезона», — пишет Афанасьева. При этом на «Кинопоиске» все еще осталось старое название сериала — «Москва слезам не верит. Все только начинается».