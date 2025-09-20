«Пойман с поличным» Даррена Аронофски выйдет в «цифре» в конце сентября
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» поменял название на «Слезы в большом городе»

Фото: Wink

На платформе Wink переименовали сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается». Теперь он называется «Слезы в большом городе». На это обратила внимание кинокритик Елена Афанасьева, которая сейчас находится на фестивале «Новый сезон» в Сочи. Там показывают новинки онлайн-кинотеатров.

«Билборды по стране пока со старым названием. И здесь у нас на Красной поляне по-прежнему утверждают, что это главный сериал сезона», — пишет Афанасьева. При этом на «Кинопоиске» все еще осталось старое название сериала — «Москва слезам не верит. Все только начинается». 

wink.ru

«Москва слезам не верит. Все только начинается» вышел на Wink  4 сентября. Шоу создано по мотивам фильма Владимира Меньшова, режиссером выступил Жора Крыжовников.

Его действие разворачивается в начале 2000-х. По сюжету молодая девушка Ксюша отправляется покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского вуза Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Вместе они ищут настоящую любовь и счастье. Через 20 лет судьба вновь сводит их вместе.

Главные роли в сериале исполняют Анастасия Талызина, Тина Стойилкович и Мария Камова (известная как Маш Милаш). Их героинь во взрослом возрасте сыграли Юлия Топольницкая, Марина Александрова и Валерия Астапова.

Зрители встретили сериал довольно прохладно. Им не понравился слоган «Главный сериал года», несвязный сюжет и музыкальные номера.

