Певец D4vd отменил тур по США после того, как в его автомобиле нашли тело пропавшей девушки

Певец D4vd отменил оставшиеся концерты своего тура по США после того, как в автомобиле, зарегистрированном на его имя, было обнаружено тело. Об этом пишет Variety.
Последние даты выступления в Лос-Анджелесе 21 сентября и встреча с поклонниками в музее Grammy 24 сентября были удалены с сайтов площадок в ночь на четверг.
Билеты на концерт в Сан-Франциско 19 сентября пока оставались в продаже, однако, по данным TMZ, команда артиста решила отменить все оставшиеся выступления. Ранее на этой неделе был отменен концерт в Сиэтле. При этом билеты на европейский тур, который начнется 1 октября в Норвегии, пока доступны.
Полицию Лос-Анджелеса вызвали 8 сентября на штрафстоянку в Голливуде из‑за неприятного запаха, исходившего от автомобиля. В переднем багажнике Tesla, зарегистрированной на имя Дэвида Энтони Берка (настоящее имя D4vd), обнаружили тело в пакете.
Судмедэксперты подтвердили, что останки принадлежат Селесте Ривас, пропавшей 5 апреля 2024 года в Лейк-Элсинор (Калифорния). По информации New York Times, автомобиль не числился угнанным. Сейчас Берк полностью сотрудничает с правоохранительными органами, но его роль в инциденте еще расследуется.
На момент происшествия 20-летний артист находился в туре «Withered» по Северной Америке. На следующий день он выступил в Миннеаполисе, не комментируя ситуацию, а затем отменил концерт в Сиэтле.
D4vd известен по хитам «Here With Me» и «Romantic Homicide», которые набрали более миллиарда прослушиваний на Spotify. После новостей о находке тела бренды Crocs и Hollister приостановили сотрудничество с певцом. Релиз грядущей делюкс-версии альбома «Withered», запланированный на 19 сентября, также отложен.