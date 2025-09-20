Ям, Ик и Ыб: Росреестр перечислил населенные пункты России с самыми короткими названиями

В число самых популярных названий входят Ям (так названо 12 населенных пунктов РФ), Яр (10 населенных пунктов РФ), Ик (четыре) и Ыб (три). По два населенных пункта носят названия Ея (расположены в Краснодарском крае) и Ук (находятся в Иркутской и Челябинской областях). Кроме того, в России есть поселок городского типа Яя в Кемеровской области, где буква «я» повторяется дважды.