Ям, Ик и Ыб: Росреестр перечислил населенные пункты России с самыми короткими названиями

В России насчитывается более 50 населенных пунктов, названия которых состоят из двух букв. Об этом РИА «Новости» сообщили в Росреестре со ссылкой на данные из Государственного каталога географических названий.
В число самых популярных названий входят Ям (так названо 12 населенных пунктов РФ), Яр (10 населенных пунктов РФ), Ик (четыре) и Ыб (три). По два населенных пункта носят названия Ея (расположены в Краснодарском крае) и Ук (находятся в Иркутской и Челябинской областях). Кроме того, в России есть поселок городского типа Яя в Кемеровской области, где буква «я» повторяется дважды.
Ранее Росреестр признал Александровск-Сахалинский городом с самым длинным названием в России. В названии города используется 25 символов.
Самым молодым городом страны стала Ойсхара в Гудермесском районе Чечни, которая до 2023 года имела статус поселка. Населенный пункт находится в 14 километрах от Гудермеса и примерно в 53 километрах от Грозного. В состав городского поселения Ойсхарское входят около 20 тыс. жителей.