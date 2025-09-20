Ям, Ик и Ыб: Росреестр перечислил населенные пункты России с самыми короткими названиями

«Пойман с поличным» Даррена Аронофски выйдет в «цифре» в конце сентября
Тюленей Крошика и Шлиссика из Петербурга вернули в центр реабилитации
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» поменял название на «Слезы в большом городе»
Съемки фильма «Мстители: Судный день» завершены
С работника Внуково взыскали 655 тыс. рублей за передачу посторонним кода доступа в бизнес-залы
Okko показал тизер-трейлер танцевальной драмы Мигеля «Искусство падения»
Генри Кэвилл опубликовал фото с гипсом. Он получил травму, готовясь к съемкам «Горца»
Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу
Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»
Синоптик: в начале недели в Москве ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла
Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе
Руперт Френд сыграет в экранизации серии хоррор-книг «Мальчик в железном ящике» Гильермо дель Торо
Джаред Падалеки и Лейтон Мистер получили главные роли в ромкоме «Телохранитель»
Жители Массачусетса устроили выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек
Джулия Робертс призналась, что боялась встречи с Хлоей Севиньи перед съемками «После охоты»
Леа Сейду снимется с Катрин Денев в драме «Нежный монстр»
Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе
Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры
Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина
Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza
Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований
Октавия Спенсер и Джессика Честейн воссоединятся в рождественской комедии «Deck the Y’alls»
Папа римский рассказал, что отказался от создания своего ИИ-аватара
Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA
Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon»
Основательница Irnby: девушки на скандальных капхолдерах занимаются фейсфитнесом
В Берлине эвакуировали почти 20 000 человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой

Ям, Ик и Ыб: Росреестр перечислил населенные пункты России с самыми короткими названиями

Фото: село Ыб в республике Коми/Антон Ш./«Яндекс Карты»

В России насчитывается более 50 населенных пунктов, названия которых состоят из двух букв. Об этом РИА «Новости» сообщили в Росреестре со ссылкой на данные из Государственного каталога географических названий.

В число самых популярных названий входят Ям (так названо 12 населенных пунктов РФ), Яр (10 населенных пунктов РФ), Ик (четыре) и Ыб (три). По два населенных пункта носят названия Ея (расположены в Краснодарском крае) и Ук (находятся в Иркутской и Челябинской областях). Кроме того, в России есть поселок городского типа Яя в Кемеровской области, где буква «я» повторяется дважды.

Ранее Росреестр признал Александровск-Сахалинский городом с самым длинным названием в России. В названии города используется 25 символов.

Самым молодым городом страны стала Ойсхара в Гудермесском районе Чечни, которая до 2023 года имела статус поселка. Населенный пункт находится в 14 километрах от Гудермеса и примерно в 53 километрах от Грозного. В состав городского поселения Ойсхарское входят около 20 тыс. жителей.

