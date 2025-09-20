Съемки фильма «Мстители: Судный день» завершены

Marvel завершила съемки фильма «Мстители: Судный день». Его премьера запланирована на 18 декабря 2026 года.
В честь этого члены съемочной группы получили мерч с новым логотипом картины. Теперь у студии есть более года на постпродакшн, чтобы проработать визуальные эффекты.
Сценарий к ленте написали Стивен МакФили и Майкл Уолдрон, режиссерами вновь выступили Энтони и Джо Руссо. В актерский состав «Судного дня» войдут многие знаковые персонажи: Магнето (Иэн МакКеллен), новые и старые герои «Фантастической четверки», «Громовержцы», Капитан Америка (Энтони Маки) и Шури (Летиция Райт). Главным злодеем станет Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-мл., ранее игравшего Тони Старка.
Завершение съемок совпало с громким скандалом вокруг отстранения Джимми Киммела. Звезда сериала «Женщина-Халк» Татьяна Маслани призвала своих поклонников отменить подписки на Disney+.