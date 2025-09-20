С работника Внуково взыскали 655 тыс. рублей за передачу посторонним кода доступа в бизнес-залы

Работника аэропорта Внуково оштрафовали на 655 тыс. рублей за передачу кода доступа в залы повышенной комфортности посторонним людям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции.
Банк указал, что ответчик приобрел пакет услуг, включающий неограниченный доступ в залы повышенной комфортности аэропортов и вокзалов. После этого мужчина за деньги передавал код посторонним лицам.
С 30 июня по 14 октября 2023 года по коду ответчика было зарегистрировано 364 прохода. Пять было совершено в бизнес-зал в аэропорту Шереметьево, один — в аэропорту Домодедово, один — в аэропорту Сочи. Остальные 357 раз были зафиксированы в зале Внуково.
Ответчик рассказал, что сам приходил в залы во время работы, чтобы поесть. Однако суд определил, что люди проходили в разное время суток, часто группами, что подтверждает передачу доступа посторонним лицам. Сотрудник Внуково признался, что несколько раз действительно передавал код доступа знакомым для возможности воспользоваться услугой в других аэропортах.
Суды первой и апелляционной инстанций признали действия работника нарушающими условия договора, в результате чего истец потерпел убытки. Кассация оставила апелляционное определение без изменений.
