С работника Внуково взыскали 655 тыс. рублей за передачу посторонним кода доступа в бизнес-залы

«Пойман с поличным» Даррена Аронофски выйдет в «цифре» в конце сентября
Тюленей Крошика и Шлиссика из Петербурга вернули в центр реабилитации
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» поменял название на «Слезы в большом городе»
Съемки фильма «Мстители: Судный день» завершены
Ям, Ик и Ыб: Росреестр перечислил населенные пункты России с самыми короткими названиями
Okko показал тизер-трейлер танцевальной драмы Мигеля «Искусство падения»
Генри Кэвилл опубликовал фото с гипсом. Он получил травму, готовясь к съемкам «Горца»
Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу
Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»
Синоптик: в начале недели в Москве ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла
Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе
Руперт Френд сыграет в экранизации серии хоррор-книг «Мальчик в железном ящике» Гильермо дель Торо
Джаред Падалеки и Лейтон Мистер получили главные роли в ромкоме «Телохранитель»
Жители Массачусетса устроили выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек
Джулия Робертс призналась, что боялась встречи с Хлоей Севиньи перед съемками «После охоты»
Леа Сейду снимется с Катрин Денев в драме «Нежный монстр»
Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе
Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры
Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина
Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza
Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований
Октавия Спенсер и Джессика Честейн воссоединятся в рождественской комедии «Deck the Y’alls»
Папа римский рассказал, что отказался от создания своего ИИ-аватара
Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA
Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon»
Основательница Irnby: девушки на скандальных капхолдерах занимаются фейсфитнесом
В Берлине эвакуировали почти 20 000 человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой

С работника Внуково взыскали 655 тыс. рублей за передачу посторонним кода доступа в бизнес-залы

Фото: vnukovo.ru

Работника аэропорта Внуково оштрафовали на 655 тыс. рублей за передачу кода доступа в залы повышенной комфортности посторонним людям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Банк указал, что ответчик приобрел пакет услуг, включающий неограниченный доступ в залы повышенной комфортности аэропортов и вокзалов. После этого мужчина за деньги передавал код посторонним лицам.

С 30 июня по 14 октября 2023 года по коду ответчика было зарегистрировано 364 прохода. Пять было совершено в бизнес-зал в аэропорту Шереметьево, один — в аэропорту Домодедово, один — в аэропорту Сочи. Остальные 357 раз были зафиксированы в зале Внуково.

Ответчик рассказал, что сам приходил в залы во время работы, чтобы поесть. Однако суд определил, что люди проходили в разное время суток, часто группами, что подтверждает передачу доступа посторонним лицам. Сотрудник Внуково признался, что несколько раз действительно передавал код доступа знакомым для возможности воспользоваться услугой в других аэропортах.

Суды первой и апелляционной инстанций признали действия работника нарушающими условия договора, в результате чего истец потерпел убытки. Кассация оставила апелляционное определение без изменений.

Недавно Пермский краевой суд оштрафовал женщину за слово «овца», которым та обозвала знакомую. Суд первой инстанции отказал истице, посчитав слово необидным. Жительница Лысьвы обжаловала это решение.  Краевой суд установил, что слово имеет «признаки оскорбления другого человека», и взыскал с женщины компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

