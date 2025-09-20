С работника Внуково взыскали 655 тыс. рублей за передачу посторонним кода доступа в бизнес-залы

Ответчик рассказал, что сам приходил в залы во время работы, чтобы поесть. Однако суд определил, что люди проходили в разное время суток, часто группами, что подтверждает передачу доступа посторонним лицам. Сотрудник Внуково признался, что несколько раз действительно передавал код доступа знакомым для возможности воспользоваться услугой в других аэропортах.