«Пойман с поличным» Даррена Аронофски выйдет в «цифре» в конце сентября

«Пойман с поличным» рассказывает о Хэнке Томпсоне (Батлер) — бывшей звезде бейсбола, который работает барменом и живет спокойной жизнью с девушкой (Кравиц). Все меняется после просьбы соседа (Мэтт Смит) присмотреть за котом. Хэнк неожиданно оказывается втянут в опасные разборки с бандитами, которые охотятся за ним по неизвестной причине.