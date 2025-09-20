«Пойман с поличным» Даррена Аронофски выйдет в «цифре» в конце сентября

Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
Тюленей Крошика и Шлиссика из Петербурга вернули в центр реабилитации
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» поменял название на «Слезы в большом городе»
Съемки фильма «Мстители: Судный день» завершены
Ям, Ик и Ыб: Росреестр перечислил населенные пункты России с самыми короткими названиями
С работника Внуково взыскали 655 тыс. рублей за передачу посторонним кода доступа в бизнес-залы
Okko показал тизер-трейлер танцевальной драмы Мигеля «Искусство падения»
Генри Кэвилл опубликовал фото с гипсом. Он получил травму, готовясь к съемкам «Горца»
Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу
Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»
Синоптик: в начале недели в Москве ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла
Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе
Руперт Френд сыграет в экранизации серии хоррор-книг «Мальчик в железном ящике» Гильермо дель Торо
Джаред Падалеки и Лейтон Мистер получили главные роли в ромкоме «Телохранитель»
Жители Массачусетса устроили выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек
Джулия Робертс призналась, что боялась встречи с Хлоей Севиньи перед съемками «После охоты»
Леа Сейду снимется с Катрин Денев в драме «Нежный монстр»
Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе
В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры
Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина
Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza
Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований
Октавия Спенсер и Джессика Честейн воссоединятся в рождественской комедии «Deck the Y’alls»
Папа римский рассказал, что отказался от создания своего ИИ-аватара
Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA
Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon»
Основательница Irnby: девушки на скандальных капхолдерах занимаются фейсфитнесом
В Берлине эвакуировали почти 20 000 человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой

«Пойман с поличным» Даррена Аронофски выйдет в «цифре» в конце сентября

Фото: Sony Pictures

Криминальная комедия Даррена Аронофски «Пойман с поличным» выйдет в «цифре» 30 сентября. Об этом пишет Forbes.

Лента вышла в прокат 29 августа. Главные роли в ней исполнили Остин Батлер, Зои Кравиц и Реджина Кинг. В картине также снялись Лив Шрайбер, Винсент Д’Онофрио, Bad Bunny, Гриффин Данн и Кэрол Кейн.

«Пойман с поличным» рассказывает о Хэнке Томпсоне (Батлер) — бывшей звезде бейсбола, который работает барменом и живет спокойной жизнью с девушкой (Кравиц). Все меняется после просьбы соседа (Мэтт Смит) присмотреть за котом. Хэнк неожиданно оказывается втянут в опасные разборки с бандитами, которые охотятся за ним по неизвестной причине.

На Rotten Tomatoes у ленты 84% «свежести» от критиков и 83% положительных отзывов зрителей. Рецензии отмечают харизму Батлера и легкий, почти ретростиль в карьере Аронофски. При картина собрала в прокате всего 29,4 млн долларов, при бюджете в 40 млн.

Расскажите друзьям