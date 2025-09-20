«Пойман с поличным» Даррена Аронофски выйдет в «цифре» в конце сентября

Криминальная комедия Даррена Аронофски «Пойман с поличным» выйдет в «цифре» 30 сентября. Об этом пишет Forbes.
Лента вышла в прокат 29 августа. Главные роли в ней исполнили Остин Батлер, Зои Кравиц и Реджина Кинг. В картине также снялись Лив Шрайбер, Винсент Д’Онофрио, Bad Bunny, Гриффин Данн и Кэрол Кейн.
«Пойман с поличным» рассказывает о Хэнке Томпсоне (Батлер) — бывшей звезде бейсбола, который работает барменом и живет спокойной жизнью с девушкой (Кравиц). Все меняется после просьбы соседа (Мэтт Смит) присмотреть за котом. Хэнк неожиданно оказывается втянут в опасные разборки с бандитами, которые охотятся за ним по неизвестной причине.
На Rotten Tomatoes у ленты 84% «свежести» от критиков и 83% положительных отзывов зрителей. Рецензии отмечают харизму Батлера и легкий, почти ретростиль в карьере Аронофски. При картина собрала в прокате всего 29,4 млн долларов, при бюджете в 40 млн.