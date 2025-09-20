Генри Кавилл опубликовал фото с гипсом. Он получил травму, готовясь к съемкам «Горца»

Генри Кавилл поделился в соцсетях фото спустя неделю после того, как стало известно об его травме во время подготовки к съемкам новой версии «Горца».
На одном снимке видна его нога в гипсе, а на другом — он сам рядом со своим бульдогом. Звезда «Человека из стали» сопроводил пост стихотворением «Invictus» («Несокрушимый»/«Непобедимый») Уильяма Эрнеста Хенли.
Из‑за травмы актера производство перезапуска фильма 1986 года стартует не раньше начала 2026-го. Франшиза «Горец» выросла из оригинальной ленты и в итоге обрела популярный сериал, который выходил с 1992 по 1998 годы и длился шесть сезонов.
Новую версию поставит Чад Стахелски, режиссер серии «Джон Уик». В актерский состав, кроме Кавилла, вошли Рассел Кроу, Дэйв Батиста, Мариса Абела, Карен Гиллан, Джимон Хонсу и Макс Чжан. Стахелски ранее говорил, что видит в проекте потенциал для целой вселенной — возможно, и для сериала, — но подчеркнул, что важно не «испортить историю».
Параллельно с «Горцем» у Кавилла запланировано несколько крупных проектов. Он снова сыграет Шерлока Холмса в «Эноле Холмс 3» от Netflix с Милли Бобби Браун, а также появится в боевике Гая Ричи «В серой зоне» вместе с Джейком Джилленхолом и Розамунд Пайк.