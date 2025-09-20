Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу

Звезда сериала «Женщина-Халк» Татьяна Маслани призвала своих поклонников отменить подписки на Disney+, Hulu и ESPN после закрытия шоу «Джимми Киммел в прямом эфире».
В своих соцсетях она запостила кадр со съемок сериала «Женщина-Халк», где играла главную роль, подчеркнув, что готова действовать против компании.
Ранее канал ABC принял решение закрыть шоу Киммела после его монолога в эфире, где он резко высказался о реакции «банды MAGA» на убийство консервативного активиста Чарли Кирка. Ведущий заявил, что сторонники движения «отчаянно пытаются выставить убийцу кем угодно, только не одним из них», и обвинил их в политических манипуляциях.
За день до объявления о приостановке шоу глава Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендан Карр призвал телеканалы отказаться от трансляции «Джимми Киммела в прямом эфире» и потребовал от Disney наказать ведущего. Ранее Дональд Трамп также намекал, что Киммел «станет следующим», после того как CBS закрыла «Позднее шоу со Стивеном Кольбером».
Решение ABC вызвало волну критики со стороны индустрии. Создатель «Остаться в живых» Дэймон Линделоф признался, что был «шокирован, опечален и возмущен» происходящим, а также заявил, что больше не будет работать с каналом.
Актриса Эми Ландекер поделилась скриншотом отмененной подписки на Disney+. На защиту Киммела вышли сотни членов профсоюзов SAG-AFTRA и WGA, которые устроили акцию у офиса Disney в Бербанке. Участники держали плакаты с лозунгами «ABC преклоняет колено перед фашизмом».
Гильдия сценаристов также выпустила официальное заявление, в котором подчеркнула, что 25 тыс. ее членов едины в противостоянии любым попыткам «заставить замолчать авторов или голоса несогласных». «Наши слова сделали вас богатыми, а их подавление обедняет весь мир. Мы стоим вместе с Джимми Киммелом и его командой», — говорится в обращении WGA.