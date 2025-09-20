Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу

Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»
Синоптик: в начале недели в Москве ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла
Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе
Руперт Френд сыграет в экранизации серии хоррор-книг «Мальчик в железном ящике» Гильермо дель Торо
Джаред Падалеки и Лейтон Мистер получили главные роли в ромкоме «Телохранитель»
Жители Массачусетса устроили выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек
Джулия Робертс призналась, что боялась встречи с Хлоей Севиньи перед съемками «После охоты»
Леа Сейду снимется с Катрин Денев в драме «Нежный монстр»
Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе
В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры
Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина
Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza
Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований
Октавия Спенсер и Джессика Честейн воссоединятся в рождественской комедии «Deck the Y’alls»
Папа римский рассказал, что отказался от создания своего ИИ-аватара
Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA
Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon»
Основательница Irnby: девушки на скандальных капхолдерах занимаются фейсфитнесом
В Берлине эвакуировали почти 20 000 человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой
Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России
Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026
В университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами
Холзи заявила, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом
Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи» с ответом на обвинения в изнасиловании
Сабрина Карпентер дебютирует в качестве ведущей «Saturday Night Live»
«Афиша Daily» выберет лучший молодежный фильм на фестивале «Высоко»
A24 разрабатывает комедию «Jonty» с Джесси Племонсом в главной роли

Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу

Фото: ABC Signature

Звезда сериала «Женщина-Халк» Татьяна Маслани призвала своих поклонников отменить подписки на Disney+, Hulu и ESPN после закрытия шоу «Джимми Киммел в прямом эфире».

В своих соцсетях она запостила кадр со съемок сериала «Женщина-Халк», где играла главную роль, подчеркнув, что готова действовать против компании.

Ранее канал ABC принял решение закрыть шоу Киммела после его монолога в эфире, где он резко высказался о реакции «банды MAGA» на убийство консервативного активиста Чарли Кирка. Ведущий заявил, что сторонники движения «отчаянно пытаются выставить убийцу кем угодно, только не одним из них», и обвинил их в политических манипуляциях.

За день до объявления о приостановке шоу глава Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендан Карр призвал телеканалы отказаться от трансляции «Джимми Киммела в прямом эфире» и потребовал от Disney наказать ведущего. Ранее Дональд Трамп также намекал, что Киммел «станет следующим», после того как CBS закрыла «Позднее шоу со Стивеном Кольбером».

Решение ABC вызвало волну критики со стороны индустрии. Создатель «Остаться в живых» Дэймон Линделоф признался, что был «шокирован, опечален и возмущен» происходящим, а также заявил, что больше не будет работать с каналом.

Актриса Эми Ландекер поделилась скриншотом отмененной подписки на Disney+. На защиту Киммела вышли сотни членов профсоюзов SAG-AFTRA и WGA, которые устроили акцию у офиса Disney в Бербанке. Участники держали плакаты с лозунгами «ABC преклоняет колено перед фашизмом».

Гильдия сценаристов также выпустила официальное заявление, в котором подчеркнула, что 25 тыс. ее членов едины в противостоянии любым попыткам «заставить замолчать авторов или голоса несогласных». «Наши слова сделали вас богатыми, а их подавление обедняет весь мир. Мы стоим вместе с Джимми Киммелом и его командой», — говорится в обращении WGA.

