Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу

Ранее канал ABC принял решение закрыть шоу Киммела после его монолога в эфире, где он резко высказался о реакции «банды MAGA» на убийство консервативного активиста Чарли Кирка. Ведущий заявил, что сторонники движения «отчаянно пытаются выставить убийцу кем угодно, только не одним из них», и обвинил их в политических манипуляциях.