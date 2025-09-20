Okko показал тизер-трейлер танцевальной драмы Мигеля «Искусство падения»

Okko показал первый тизер-трейлер танцевальной драмы «Искусство падения». Премьера первых двух эпизодов прошла на фестивале «Новый сезон» в «Розе Хутор».
Сериал рассказывает историю молодого танцора Димы (Илья Перлин), который участвует в шоу и попадает под влияние харизматичного наставника Фила (Артур Астман). Вместе с девушкой Юлей (Анна Цыганкова) он оказывается частью психологического эксперимента, который Фил ставит на всех окружающих, проверяя на готовность стать настоящими артистами.
Продюсер Рената (Линда Лапиньш) воспринимает танцы лишь как бизнес, но встреча с одаренным танцором Антоном (Дмитрий Щебет) меняет ее взгляд на жизнь. Танец в сериале выступает не просто зрелищным элементом, а важной частью драматического повествования.
Проект стал дебютом в игровом кино для режиссера-постановщика и хореографа Мигеля. Сценарий написала Дарья Грацевич, обладательница премии АПКиТ, известная по «Изменам» и «Холопу». В производстве участвовали Originals Production и NORM PRODUCTION при поддержке Okko.
Помимо профессиональных актеров, в сериале задействованы известные танцоры шоу «Танцы». Роли в сериале исполнили: Дмитрий Щебет, Артур Астман, Линда Лапиньш, Игорь Грабузов, Глеб Бочков, Анна Цыганкова, Илья Перлин, Алена Константинова, Анастасия Вядро, Амбрацум Кабанян и другие. Всего в «Искусстве падения» будет восемь серий продолжительностью около 45 минут, релиз запланирован в Okko.