Okko показал тизер-трейлер танцевальной драмы Мигеля «Искусство падения»

Сериал рассказывает историю молодого танцора Димы (Илья Перлин), который участвует в шоу и попадает под влияние харизматичного наставника Фила (Артур Астман). Вместе с девушкой Юлей (Анна Цыганкова) он оказывается частью психологического эксперимента, который Фил ставит на всех окружающих, проверяя на готовность стать настоящими артистами.