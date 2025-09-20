Okko показал тизер-трейлер танцевальной драмы Мигеля «Искусство падения»

«Пойман с поличным» Даррена Аронофски выйдет в «цифре» в конце сентября
Тюленей Крошика и Шлиссика из Петербурга вернули в центр реабилитации
Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» поменял название на «Слезы в большом городе»
Съемки фильма «Мстители: Судный день» завершены
Ям, Ик и Ыб: Росреестр перечислил населенные пункты России с самыми короткими названиями
С работника Внуково взыскали 655 тыс. рублей за передачу посторонним кода доступа в бизнес-залы
Генри Кэвилл опубликовал фото с гипсом. Он получил травму, готовясь к съемкам «Горца»
Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу
Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»
Синоптик: в начале недели в Москве ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла
Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе
Руперт Френд сыграет в экранизации серии хоррор-книг «Мальчик в железном ящике» Гильермо дель Торо
Джаред Падалеки и Лейтон Мистер получили главные роли в ромкоме «Телохранитель»
Жители Массачусетса устроили выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек
Джулия Робертс призналась, что боялась встречи с Хлоей Севиньи перед съемками «После охоты»
Леа Сейду снимется с Катрин Денев в драме «Нежный монстр»
Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе
Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры
Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина
Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza
Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований
Октавия Спенсер и Джессика Честейн воссоединятся в рождественской комедии «Deck the Y’alls»
Папа римский рассказал, что отказался от создания своего ИИ-аватара
Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA
Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon»
Основательница Irnby: девушки на скандальных капхолдерах занимаются фейсфитнесом
В Берлине эвакуировали почти 20 000 человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой

Okko показал тизер-трейлер танцевальной драмы Мигеля «Искусство падения»

Фото: Okko

Okko показал первый тизер-трейлер танцевальной драмы «Искусство падения». Премьера первых двух эпизодов прошла на фестивале «Новый сезон» в «Розе Хутор».

Сериал рассказывает историю молодого танцора Димы (Илья Перлин), который участвует в шоу и попадает под влияние харизматичного наставника Фила (Артур Астман). Вместе с девушкой Юлей (Анна Цыганкова) он оказывается частью психологического эксперимента, который Фил ставит на всех окружающих, проверяя на готовность стать настоящими артистами.

Продюсер Рената (Линда Лапиньш) воспринимает танцы лишь как бизнес, но встреча с одаренным танцором Антоном (Дмитрий Щебет) меняет ее взгляд на жизнь. Танец в сериале выступает не просто зрелищным элементом, а важной частью драматического повествования.

Проект стал дебютом в игровом кино для режиссера-постановщика и хореографа Мигеля. Сценарий написала Дарья Грацевич, обладательница премии АПКиТ, известная по «Изменам» и «Холопу». В производстве участвовали Originals Production и NORM PRODUCTION при поддержке Okko.

Помимо профессиональных актеров, в сериале задействованы известные танцоры шоу «Танцы». Роли в сериале исполнили: Дмитрий Щебет, Артур Астман, Линда Лапиньш, Игорь Грабузов, Глеб Бочков, Анна Цыганкова, Илья Перлин, Алена Константинова, Анастасия Вядро, Амбрацум Кабанян и другие. Всего в «Искусстве падения» будет восемь серий продолжительностью около 45 минут, релиз запланирован в Okko.

