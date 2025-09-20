Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»

Памела Андерсон вместе с сыновьями Брэндоном Томасом Ли и Диланом Джаггером Ли основала продюсерскую компанию And-Her-Sons Productions. Первым ее проектом станет перезапуск фильма «Не называй меня малышкой» («Barb Wire») 1996 года в виде сериала, пишет Deadline.
Фильм снят по одноименному комиксу, авторы которого — Эндрю Варбертон и Пол Гуиллиам. Действие в картине происходит в 2017 году во время Второй гражданской войны в США. В ленте Памела Андерсон играет владелицу бара Барбару в Стил-Харбори — единственном городе в стране, где царит анархия. Героиня вынуждена помочь бывшему возлюбленному доставить ученого в Канаду, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с биологическим оружием.
В картине снялись Темуэра Моррисон, Виктория Роуэлл, Стив Рейлсбек, Ксандер Беркли и другие. В 1997 году фильм получил номинацию на премию «Золотая малина» в категориях «худший фильм», «худшая актриса», «худшая экранная пара», «худший сценарий».
По данным инсайдеров, Андерсон не будет играть роль Барбары. При этом неизвестно, появится ли она на телеэкранах в другом амплуа. Исполнительными продюсерами шоу станут Майк Ричардсон, Кит Голдберг, Памела Андерсон и Брэндон Томас Ли.
Памела Андерсон недавно снялась в ремейке культовой комедии «Голый пистолет». Главную роль в картине исполнил Лиам Нисон. Актриса также готовится к съемкам в мюзикле «Queen of the Falls». С ней сыграет Гай Пирс («Бруталист»). Детали сюжета фильма пока не раскрываются, но уже известно, что лента расскажет о двух влюбленных, которые находятся в бегах.