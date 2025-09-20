Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»

Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
Генри Кавилл опубликовал фото с гипсом. Он получил травму, готовясь к съемкам «Горца»
Голливуд поддержал Джимми Киммела после решения ABC закрыть его шоу
Синоптик: в начале недели в Москве ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла
Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе
Руперт Френд сыграет в экранизации серии хоррор-книг «Мальчик в железном ящике» Гильермо дель Торо
Джаред Падалеки и Лейтон Мистер получили главные роли в ромкоме «Телохранитель»
Жители Массачусетса устроили выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек
Джулия Робертс призналась, что боялась встречи с Хлоей Севиньи перед съемками «После охоты»
Леа Сейду снимется с Катрин Денев в драме «Нежный монстр»
Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе
В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры
Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина
Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza
Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований
Октавия Спенсер и Джессика Честейн воссоединятся в рождественской комедии «Deck the Y’alls»
Папа римский рассказал, что отказался от создания своего ИИ-аватара
Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA
Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon»
Основательница Irnby: девушки на скандальных капхолдерах занимаются фейсфитнесом
В Берлине эвакуировали почти 20 000 человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой
Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России
Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026
В университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами
Холзи заявила, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом
Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи» с ответом на обвинения в изнасиловании
Сабрина Карпентер дебютирует в качестве ведущей «Saturday Night Live»
«Афиша Daily» выберет лучший молодежный фильм на фестивале «Высоко»

Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»

Фото: Propaganda Films

Памела Андерсон вместе с сыновьями Брэндоном Томасом Ли и Диланом Джаггером Ли основала продюсерскую компанию And-Her-Sons Productions. Первым ее проектом станет перезапуск фильма «Не называй меня малышкой» («Barb Wire») 1996 года в виде сериала, пишет Deadline.

Фильм снят по одноименному комиксу, авторы которого — Эндрю Варбертон и Пол Гуиллиам. Действие в картине происходит в 2017 году во время Второй гражданской войны в США. В ленте Памела Андерсон играет владелицу бара Барбару в Стил-Харбори — единственном городе в стране, где царит анархия. Героиня вынуждена помочь бывшему возлюбленному доставить ученого в Канаду, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с биологическим оружием.

В картине снялись Темуэра Моррисон, Виктория Роуэлл, Стив Рейлсбек, Ксандер Беркли  и другие. В 1997 году фильм получил номинацию на премию «Золотая малина» в категориях «худший фильм», «худшая актриса», «худшая экранная пара», «худший сценарий».

По данным инсайдеров, Андерсон не будет играть роль Барбары. При этом неизвестно, появится ли она на телеэкранах в другом амплуа. Исполнительными продюсерами шоу станут Майк Ричардсон, Кит Голдберг, Памела Андерсон и Брэндон Томас Ли.

Памела Андерсон недавно снялась в ремейке культовой комедии «Голый пистолет». Главную роль в картине исполнил Лиам Нисон. Актриса также готовится к съемкам в мюзикле «Queen of the Falls». С ней сыграет Гай Пирс («Бруталист»). Детали сюжета фильма пока не раскрываются, но уже известно, что лента расскажет о двух влюбленных, которые находятся в бегах.

