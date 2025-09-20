Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»

Фильм снят по одноименному комиксу, авторы которого — Эндрю Варбертон и Пол Гуиллиам. Действие в картине происходит в 2017 году во время Второй гражданской войны в США. В ленте Памела Андерсон играет владелицу бара Барбару в Стил-Харбори — единственном городе в стране, где царит анархия. Героиня вынуждена помочь бывшему возлюбленному доставить ученого в Канаду, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с биологическим оружием.