Синоптик: в начале недели в Москве ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В понедельник, 22 сентября, в Москве ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла. Днем столбики термометра покажут 24–27 градусов, сообщил синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, со вторника в столице начнется похолодание. Днем температура воздуха составит 16–19 градусов. В среду станет еще прохладнее — в город придут дожди, а воздух прогреется лишь до 12–15 градусов.

В четверг ожидается понижение температуры до 13 градусов, а в следующие выходные похолодает до 7–12 градусов. «Наступит настоящая золотая осень!» — написал синоптик.

Первая половина месяца в Москве была теплой — столбики термометров показывали +20 градусов. Температура превышала климатическую норму на пять градусов. При этом старт осени был относительно засушливым: дефицит осадков составил 20–40%.

Ранее Тишковец говорил, что осень в этом году задерживается примерно на 16 дней относительно календаря, устойчиво осенняя погода установится в последних числах сентября. Количество осадков составит 66 миллиметров.

