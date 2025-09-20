Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе

Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
Памела Андерсон готовит перезапуск фильма «Не называй меня малышкой»
Синоптик: в начале недели в Москве ожидается последний в этом году всплеск июльского тепла
Руперт Френд сыграет в экранизации серии хоррор-книг «Мальчик в железном ящике» Гильермо дель Торо
Джаред Падалеки и Лейтон Мистер получили главные роли в ромкоме «Телохранитель»
Жители Массачусетса устроили выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек
Джулия Робертс призналась, что боялась встречи с Хлоей Севиньи перед съемками «После охоты»
Леа Сейду снимется с Катрин Денев в драме «Нежный монстр»
Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе
В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры
Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина
Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza
Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований
Октавия Спенсер и Джессика Честейн воссоединятся в рождественской комедии «Deck the Y’alls»
Папа римский рассказал, что отказался от создания своего ИИ-аватара
Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA
Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon»
Основательница Irnby: девушки на скандальных капхолдерах занимаются фейсфитнесом
В Берлине эвакуировали почти 20 000 человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой
Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России
Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026
В университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами
Холзи заявила, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом
Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи» с ответом на обвинения в изнасиловании
Сабрина Карпентер дебютирует в качестве ведущей «Saturday Night Live»
«Афиша Daily» выберет лучший молодежный фильм на фестивале «Высоко»
A24 разрабатывает комедию «Jonty» с Джесси Племонсом в главной роли
Салли Руни не смогла получить премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action

Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе

Фото: May Gauthier/Unplash

31% россиян, которые работают на удаленке или же вовсе не работают, чувствуют себя счастливее тех, кто трудится в офисе (27%). При этом среди не имеющих в настоящий момент работы выше и доля тех, кто чувствует себя однозначно несчастным (7% против 3% работающих в разных форматах). Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, которые есть у «Афиши Daily».

По данным исследования, в котором участвовали 2500 человек из разных регионов страны, 27% жителей Москвы считают себя однозначно счастливыми, а суммарная доля несчастных (31%) значительно выше, чем в Северной столице и регионах. В Санкт-Петербурге высок как процент категорично несчастных (10%), так и однозначно счастливых (31%).

В регионах же картина наиболее позитивна: 82% респондентов чувствуют себя счастливыми в той или иной степени. «Вероятнее всего, дело в том, что чем больше мегаполис, тем больше возможностей и жизненных сценариев видят вокруг себя его жители, тем сложнее им удержаться от социальной и профессиональной рефлексии», — отмечают авторы.

При этом 8 из 10 россиян в той или иной степени считают себя счастливыми: 30% абсолютно счастливы сейчас, каждый второй — скорее счастлив. Несчастными себя чувствует 1 из 5, при этом лишь 5% дали абсолютно отрицательный ответ, а еще 15% дали ответ «скорее нет».

Среди женщин доля тех, кто однозначно считает себя счастливым, выше (33%), чем среди мужчин (26%), скорее счастливых примерно поровну (50 и 49% соответственно). Более оптимистичны респонденты возрастной группы от 35 до 45 лет, каждый третий из которых абсолютно счастлив (32%).

Уровень дохода оказывает значительное влияние на ощущения от жизни. Среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц доля однозначно счастливых людей — 34%. Среди тех, кто зарабатывает меньше, — от 25 до 27%.

Среди россиян с высшим образованием однозначно и скорее счастливых меньше, чем среди людей со средним профессиональным (77 и 82% соответственно). При этом люди, состоящие в браке, чувствуют себя значительно счастливее холостых: 32% семейных однозначно счастливы против 20% несемейных. Среди родителей доля полностью счастливых людей выше: 31% против 21% среди бездетных.

В SuperJob отмечают, что за два года в России наметилась положительная динамика в субъективном восприятии счастья. Доля тех, кто однозначно считает себя счастливым, выросла с 24% в 2023 году до 30% в 2025 году.

Недавно сервис рассказал, что самый высокий уровень удовлетворенности жизнью в России — у жителей Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара. При этом наиболее счастливыми оказались самые молодые респонденты — зумеры в возрасте до 24 лет.

Расскажите друзьям