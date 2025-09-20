Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе

31% россиян, которые работают на удаленке или же вовсе не работают, чувствуют себя счастливее тех, кто трудится в офисе (27%). При этом среди не имеющих в настоящий момент работы выше и доля тех, кто чувствует себя однозначно несчастным (7% против 3% работающих в разных форматах). Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, которые есть у «Афиши Daily».
По данным исследования, в котором участвовали 2500 человек из разных регионов страны, 27% жителей Москвы считают себя однозначно счастливыми, а суммарная доля несчастных (31%) значительно выше, чем в Северной столице и регионах. В Санкт-Петербурге высок как процент категорично несчастных (10%), так и однозначно счастливых (31%).
В регионах же картина наиболее позитивна: 82% респондентов чувствуют себя счастливыми в той или иной степени. «Вероятнее всего, дело в том, что чем больше мегаполис, тем больше возможностей и жизненных сценариев видят вокруг себя его жители, тем сложнее им удержаться от социальной и профессиональной рефлексии», — отмечают авторы.
При этом 8 из 10 россиян в той или иной степени считают себя счастливыми: 30% абсолютно счастливы сейчас, каждый второй — скорее счастлив. Несчастными себя чувствует 1 из 5, при этом лишь 5% дали абсолютно отрицательный ответ, а еще 15% дали ответ «скорее нет».
Среди женщин доля тех, кто однозначно считает себя счастливым, выше (33%), чем среди мужчин (26%), скорее счастливых примерно поровну (50 и 49% соответственно). Более оптимистичны респонденты возрастной группы от 35 до 45 лет, каждый третий из которых абсолютно счастлив (32%).
Уровень дохода оказывает значительное влияние на ощущения от жизни. Среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц доля однозначно счастливых людей — 34%. Среди тех, кто зарабатывает меньше, — от 25 до 27%.
Среди россиян с высшим образованием однозначно и скорее счастливых меньше, чем среди людей со средним профессиональным (77 и 82% соответственно). При этом люди, состоящие в браке, чувствуют себя значительно счастливее холостых: 32% семейных однозначно счастливы против 20% несемейных. Среди родителей доля полностью счастливых людей выше: 31% против 21% среди бездетных.
В SuperJob отмечают, что за два года в России наметилась положительная динамика в субъективном восприятии счастья. Доля тех, кто однозначно считает себя счастливым, выросла с 24% в 2023 году до 30% в 2025 году.
Недавно сервис рассказал, что самый высокий уровень удовлетворенности жизнью в России — у жителей Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара. При этом наиболее счастливыми оказались самые молодые респонденты — зумеры в возрасте до 24 лет.