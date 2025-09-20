Исследование: россияне на удаленке и безработные чувствуют себя счастливее тех, кто работает в офисе

31% россиян, которые работают на удаленке или же вовсе не работают, чувствуют себя счастливее тех, кто трудится в офисе (27%). При этом среди не имеющих в настоящий момент работы выше и доля тех, кто чувствует себя однозначно несчастным (7% против 3% работающих в разных форматах). Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, которые есть у «Афиши Daily».