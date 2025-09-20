Руперт Френд сыграет в экранизации серии хоррор-книг «Мальчик в железном ящике» Гильермо дель Торо

Лидера группы Лива сыграет Руперт Френд («Простая просьба», «Гордость и предубеждение»), одного из наемников — Кевин Дюранд («Люди Икс: Начало. Росомаха»), а самого мальчика из железной коробки — Джейден Мартелл («Оно»). Режиссером и сценаристом проекта выступит Дэвид Прайор, ранее снявший фильм ужасов 2020 года «Пустой человек». Он уже работал с дель Торо над одним из эпизодов сериала «Кабинет редкостей».