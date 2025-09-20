Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
Руперт Френд сыграет в экранизации серии хоррор-книг «Мальчик в железном ящике» Гильермо дель Торо

Фото: Lionsgate

Netflix анонсировал новый фильм ужасов «Мальчик в железном ящике». Он будет основан на серии книг режиссера Гильермо дель Торо («Форма воды») и его соавтора Чака Хогана («Штамм»), пишет The Hollywood Reporter.

В центре сюжета — группа наемников, которые терпят крушение в горах. В заброшенной крепости они находят ящик, обмотанный цепями. Из него вырывается мальчик, который вскоре начинает терроризировать компанию.

Лидера группы Лива сыграет Руперт Френд («Простая просьба», «Гордость и предубеждение»), одного из наемников — Кевин Дюранд («Люди Икс: Начало. Росомаха»), а самого мальчика из железной коробки — Джейден Мартелл («Оно»). Режиссером и сценаристом проекта выступит Дэвид Прайор, ранее снявший фильм ужасов 2020 года «Пустой человек». Он уже работал с дель Торо над одним из эпизодов сериала «Кабинет редкостей».

Продюсером ленты станет Дель Торо вместе с Джей Майлзом Дейлом. Съемки картины начнутся в октябре.

Недавно Netflix объявила о съемках новой романтической комедии «Телохранитель» (Bodyguard) по роману Кэтрин Центер. Главные роли в ней сыграют Джаред Падалеки («Сверхъестественное»») и Лейтон Мистер («Сплетница»).

