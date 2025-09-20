Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
Джаред Падалеки и Лейтон Мистер получили главные роли в ромкоме «Телохранитель»

Фото: Warner Bros. Television

Netflix объявил о съемках новой романтической комедии «Телохранитель» (Bodyguard). Главные роли в ней сыграют Джаред Падалеки («Сверхъестественное»») и Лейтон Мистер («Сплетница»), съемки начнутся в декабре 2025 года.

Картина будет основана на одноименном романе писательницы Кэтрин Центр, который вышел в 2022 году. При этом действие в романе происходит в Техасе, а в фильме — в Монтане.

Падалеки сыграет кинозвезду, который нанимает телохранителя (Мистер) для защиты. Однако, когда он решает провести праздники на семейном ранчо в Монтане, ему приходится представить охранницу своей девушкой.

Кто еще снимется в ленте, пока неизвестно. Режиссером станет Элизабет Аллен Розенбаум  («Дневники вампира», «Сплетница»). Сценарий напишут Грант Шарбо, Ричард Кит и Эрин Кардилло. Продюсерами выступят Джина Мэтьюз («Из 13 в 30») и Женевьев Падалеки («Сверхъестественное») .

Netflix получил право на экранизацию романа в 2024 году.  Съемки пройдут в Калгари, Альберте, Ванкувере, и Британской Колумбии. Премьера запланирована на 2026 год.

Джаред Падалеки наиболее известен по роли Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное» . Вскоре он должен сняться вместе с коллегой по «Сверхъестественному» Дженсеном Эклзом в пятом и последнем сезоне сериала «Пацаны» на Amazon Prime .

Популярность Лейтон Мистер принесла роль в сериале «Сплетница» . Она также снималась в шоу «Орвилл», «Хороший полицейский, плохой полицейский». Скоро актриса появится во втором сезоне сериала «Никто этого не хочет», который выйдет в октябре.

