Жители Массачусетса устроили выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек

В американском Сомервилле, штат Массачусетс, прошли выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек. В них победило животное по кличке Минерва с лозунгом «Преступление», сообщает People.
Все началось с шутки: в июле одна из местных жительниц Мэллори назначила на эту должность своего трехлетнего короткошерстного кота по кличке Берри, который любит проводить время у велосипедной дорожки. Узнав об этом, соседи посчитали, что их домашние питомцы тоже заслуживают этот титул, и устроили выборы «мэра велодорожки».
Хозяева развесили плакаты с изображениями их питомцев. Голосование шло две недели, в нем участвовали более 70 кандидатов. В их числе кот Пират, который возглавил кампанию «Больше сухого корма для всех», и Пазл, который выступал за «всеобщий кошачий сон». Минерва выделялась на фоне других соперников коротким лозунгом, состоящим из одного слова: «Преступность».
В мае в Таиланде другая кошка стала преступницей. Животное по кличке Нуб Танг арестовали, после того как та напала на полицейских. У животного сняли отпечатки лап, сделали тюремный снимок и взяли анализ мочи на наличие следов кошачьей мяты — вещества, которое может вызывать гиперактивное поведение у кошек.
Результаты оказались чистыми — кошка просто действовала инстинктивно. Офицеры отпустили кошку под залог. Позже выяснилось, что кошка беременна. В августе она родила котят.