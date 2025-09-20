Жители Массачусетса устроили выборы на пост «мэра велодорожки» среди кошек

Все началось с шутки: в июле одна из местных жительниц Мэллори назначила на эту должность своего трехлетнего короткошерстного кота по кличке Берри, который любит проводить время у велосипедной дорожки. Узнав об этом, соседи посчитали, что их домашние питомцы тоже заслуживают этот титул, и устроили выборы «мэра велодорожки».