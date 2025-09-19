Башни собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
Джулия Робертс призналась, что боялась встречи с Хлоей Севиньи перед съемками «После охоты»

Американская актриса Джулия Робертс, известная по фильмам «Красотка» и «Ешь, молись, люби», боялась встречи с коллегой — актрисой Хлоей Севиньи. В этом она призналась в интервью Variety.

Робертс призналась, что ее пугало знакомство со звездой «Деток» и «Парни не плачут» перед началом работы над совместным фильмом — триллером «После охоты» Луки Гуаданьино. Оно состоялась дома у Джулии.

Та пригласила коллег к себе, чтобы порепетировать. На кухне Робертс собрались Гуаданьино, продюсер Аллан Мандельбаум, актриса Айо Эдебири и дочь Джулии Хейзел. Последняя почувствовала напряжение матери и вскоре сбежала из дома.

«Аллан, наш продюсер, вошел и сказал: „Хлоя должна быть здесь через пару минут“. Я подняла глаза, Айо подняла глаза, и мы встретились взглядами. Лука спросил: „Что?“ А я сказала: „Я боюсь“. Айо добавила: „Я тоже“», — вспомнила Робертс.

Однако тревога актрисы была напрасной. Она быстро нашла общий язык с Севиньи. Сама Севиньи призналась в интервью, что после завершения съемок не хотела расставаться с Робертс.

«Когда мы уезжали, мне хотелось больше Джулии. По пути домой я посмотрела, наверное, три твоих фильма. Мне просто хотелось еще!» — сказала актриса.

«После охоты» впервые показали публике на Венецианском кинофестивале. Робертс сыграла в картине профессора философии Йельского университета Альму Олссон, которая оказывается в центре скандала. Ее любимая ученица Мэгги обвиняет другого преподавателя, Хэнка, в сексуализированном насилии.

Слова девушки ставят под угрозу карьеру сразу нескольких преподавателей. В этот момент Альма отдаляется от своего мужа Фредерика и подруги Ким, психиатра на кампусе. Роль Ким в ленте исполнила Севиньи, роль Фредерика — Майкл Сталбарг. В образе Мэгги появилась Эдибири. Наконец, Хэнка сыграл Эндрю Гарфилд.

