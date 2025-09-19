Башни Собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
Леа Сейду снимется в Катрин Денев в драме «Нежный монстр»

Фото: Kristy Sparow / Getty Images

Французская актриса Леа Сейду («Жизнь Адель», «007: Спектр») снимется вместе с легендой европейского кинематографа Катрин Денев в драме «Нежный монстр». Об этом сообщил Deadline.

Картину снимет режиссер Мари Кройцер, известная по ленте «Корсаж» с Вики Крипс. В актерский состав проекта войдут Йелла Хаазе и Лоуренс Рупп. Продюсерами выступят Александр Глер и Йоханна Шерц, также работавшие над «Корсажем».

Сейду воплотит на экране образ известной пианистки, чья жизнь кардинально меняется после переезда с семьей в сельскую местность. Героиня сталкивается с шокирующей правдой, которая заставляет ее переосмыслить понятия любви, доверия и предательства.

Производством драмы занимаются венская компания Film AG, немецкая Komplizen Film и французская Kazak Production. Парижская компания mk2 Films выступит международным дистрибьютором фильма.

Весной стало известно, что Катрин Денев примет участие в фильме иранского режиссера Асгара Фархади, автора «Развода Надера и Симин» и «Лабиринтов прошлого». В картине также снимутся Венсан Кассель, Изабель Юппер и Виржини Эфира.



 

