Леа Сейду снимется с Катрин Денев в драме «Нежный монстр»

Картину снимет режиссер Мари Кройцер, известная по ленте «Корсаж» с Вики Крипс. В актерский состав проекта войдут Йелла Хаазе и Лоренс Рапп. Продюсерами выступят Александр Глер и Йоханна Шерц, также работавшие над «Корсажем».