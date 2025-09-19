Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе

Американский кантри-музыкант Бретт Джеймс, получивший «Грэмми» за песню «Jesus, Take the Wheel» Кэрри Андервуд, погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщил Fox 17.
Частный маломоторный самолет, в котором он находился вместе с женой и ее 28-летней дочерью, потерпел крушение неподалеку от Франклина, штат Северная Каролина. Он упал рядом с начальной школой Айотла-Вэлли.
Учащиеся и сотрудники школы не пострадали. Однако никто из находившихся на борту самолета людей не выжил. Причина трагедии пока не ясна, ее определят Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте.
Джеймсу было 57 лет. Он известен как автор более 800 песен, написанных для таких артистов как Тим Макгроу, Тейлор Свифт и Бон Джови. В 2020 году его избрали в Зал славы авторов песен Нэшвилла.