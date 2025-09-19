Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе

Башни Собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры
Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина
Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza
Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований
Октавия Спенсер и Джессика Честейн воссоединятся в рождественской комедии «Deck the Y’alls»
Папа римский рассказал, что отказался от создания своего ИИ-аватара
Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA
Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon»
Основательница Irnby: девушки на скандальных капхолдерах занимаются фейсфитнесом
В Берлине эвакуировали почти 20 000 человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой
Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России
Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026
В университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами
Холзи заявила, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом
Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи» с ответом на обвинения в изнасиловании
Сабрина Карпентер дебютирует в качестве ведущей «Saturday Night Live»
«Афиша Daily» выберет лучший молодежный фильм на фестивале «Высоко»
A24 разрабатывает комедию «Jonty» с Джесси Племонсом в главной роли
Салли Руни не смогла получить премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action
Google встроит ИИ прямо в Chrome. Он сможет сравнивать информацию с разных вкладок
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Краснодар
Гоша Куценко и Мила Ершова ищут общий язык в тизере-трейлере сериала Okko «Встать на ноги»
В семи городах пройдут показы фестиваля якутского кино «Саха Синема»
Южнокорейца оштрафовали за клевету на виртуальную кей-поп-группу
Риз Уизерспун рассказала, почему ушла из фильма «Исчезнувшая»
У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения

Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе

Фото: brettjamessongs

Американский кантри-музыкант Бретт Джеймс, получивший «Грэмми» за песню «Jesus, Take the Wheel» Кэрри Андервуд, погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщил Fox 17.

Частный маломоторный самолет, в котором он находился вместе с женой и ее 28-летней дочерью, потерпел крушение неподалеку от Франклина, штат Северная Каролина. Он упал рядом с начальной школой Айотла-Вэлли.

Учащиеся и сотрудники школы не пострадали. Однако никто из находившихся на борту самолета людей не выжил. Причина трагедии пока не ясна, ее определят Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Джеймсу было 57 лет. Он известен как автор более 800 песен, написанных для таких артистов как Тим Макгроу, Тейлор Свифт и Бон Джови. В 2020 году его избрали в Зал славы авторов песен Нэшвилла. 
 

