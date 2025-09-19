Башни Собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
В сети появился трейлер «Исчезновения Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова

Кадр: Kinology/YouTube

На ютуб-канале Kinology опубликовали трейлер фильма «Исчезновение Йозефа Менгеле» российского режиссера Кирилла Серебренникова. Его премьера состоялась на Каннском кинофестивале.

Фильм основан на бестселлере Оливье Геза, опубликованном более чем в 30 странах. Он рассказывает о жизни нацистского преступника Менгеле, который избежал правосудия, начав после войны новую жизнь в Южной Америке.

Лента раскрывает, как Менгеле оказался на другом континенте, как перемещался от Буэнос-Айреса до Парагвая и Бразилии и как методично организовал свое исчезновение, позволившее ему уйти от суда. 
 

Видео: Kinology/YouTube

Серебренников признавался, что его «заинтриговала» возможность экранизировать книгу Геза. Он хотел изучить, что происходит с военными преступникамипосле окончания войны, и выяснить, существует ли божественное правосудие.

«Темы, такие как карма, наказание, справедливость, всегда меня интересовали», — признался режиссер. Он добавил, что расширил действие книги и включил в ленту сцены, которых в ней не было — например, разговоры Менгеле с сыном.

«Исчезновение Йозефа Менгеле» вошел во внеконкурсную программу Каннского киносмотра. До этого Серебренник четырежды боролся за главную награду фестиваля с фильмами «Лето», «Петровы в Гриппе», «Жена Чайковского» и «Баллада об Эдичке».

