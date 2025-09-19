В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры

Недавно археологи выяснили, что миграция древних людей из Африки в Европу могла проходить через участок побережья Турции. В эпоху плейстоцена уровень воды там был на примерно 100 метров ниже современного. После раскопок на побережье нашли 138 каменных объектов — они доказывают присутствие там древних людей.