В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры

Башни Собора Парижской Богоматери снова открыли для публики после пожара
Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе
Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина
Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza
Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований
Октавия Спенсер и Джессика Честейн воссоединятся в рождественской комедии «Deck the Y’alls»
Папа римский рассказал, что отказался от создания своего ИИ-аватара
Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA
Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon»
Основательница Irnby: девушки на скандальных капхолдерах занимаются фейсфитнесом
В Берлине эвакуировали почти 20 000 человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой
Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России
Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026
В университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами
Холзи заявила, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом
Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи» с ответом на обвинения в изнасиловании
Сабрина Карпентер дебютирует в качестве ведущей «Saturday Night Live»
«Афиша Daily» выберет лучший молодежный фильм на фестивале «Высоко»
A24 разрабатывает комедию «Jonty» с Джесси Племонсом в главной роли
Салли Руни не смогла получить премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action
Google встроит ИИ прямо в Chrome. Он сможет сравнивать информацию с разных вкладок
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Краснодар
Гоша Куценко и Мила Ершова ищут общий язык в тизере-трейлере сериала Okko «Встать на ноги»
В семи городах пройдут показы фестиваля якутского кино «Саха Синема»
Южнокорейца оштрафовали за клевету на виртуальную кей-поп-группу
Риз Уизерспун рассказала, почему ушла из фильма «Исчезнувшая»
У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения

В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры

Фото: Министерство туризма и археологических работ Египта

Доминиканская археологическая миссия обнаружила следы древнего затонувшего порта в Египте времен Клеопатры, пишет National Geographic.

Ученые cобрали каменные и металлические якоря, древние амфоры и остатки внутреннего порта. Кроме того, исследователи обнаружили тоннель, который соединял храм Тапосирис Магна с морем.

Эта находка может помочь в поисках гробницы царицы. По словам доктора Кэтлин Мартинес, руководившей миссией, храм мог быть выбран для погребения Клеопатры вместе с ее возлюбленным Марком Антонием.

Недавно археологи выяснили, что миграция древних людей из Африки в Европу могла проходить через участок побережья Турции. В эпоху плейстоцена уровень воды там был на примерно 100 метров ниже современного. После раскопок на побережье нашли 138 каменных объектов — они доказывают присутствие там древних людей.

