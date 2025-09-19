Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова.
Это единственная сохранившаяся в Москве императорская усадьба. Здание готовят к реставрации, в том числе под выставочное дело.
«В 2022 году дворец хотели продать и отреставрировать, но этого так не случилось. Здание медленно разрушалось, жители Лефортово даже замечали там вандалов — теперь во дворце красуются граффити, разбитые зеркала, бюсты и повреждённая лестница XIX века», — пишет издание MSK1.
Екатерининский дворец был построен в 1773–1796 годах для Екатерины II на месте императорского дворца Анненгоф. Во время войны с Наполеоном он был разрушен, его восстановили в 1823 году.