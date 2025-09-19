Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина

Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России
В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры
Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza
Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований
Октавия Спенсер и Джессика Честейн воссоединятся в рождественской комедии «Deck the Y’alls»
Папа римский рассказал, что отказался от создания своего ИИ-аватара
Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA
Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon»
Основательница Irnby: девушки на скандальных капхолдерах занимаются фейсфитнесом
В Берлине эвакуировали почти 20 000 человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой
Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026
В университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами
Холзи заявила, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом
Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи» с ответом на обвинения в изнасиловании
Сабрина Карпентер дебютирует в качестве ведущей «Saturday Night Live»
«Афиша Daily» выберет лучший молодежный фильм на фестивале «Высоко»
A24 разрабатывает комедию «Jonty» с Джесси Племонсом в главной роли
Салли Руни не смогла получить премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action
Google встроит ИИ прямо в Chrome. Он сможет сравнивать информацию с разных вкладок
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Краснодар
Гоша Куценко и Мила Ершова ищут общий язык в тизере-трейлере сериала Okko «Встать на ноги»
В семи городах пройдут показы фестиваля якутского кино «Саха Синема»
Южнокорейца оштрафовали за клевету на виртуальную кей-поп-группу
Риз Уизерспун рассказала, почему ушла из фильма «Исчезнувшая»
У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения
Вуди Аллен выпустил первый роман и высказался о культуре отмены
Люди могли заселить Европу через ныне затопленный участок Турции. Берега соединял ледниковый мост

Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина

Фото: A. Savin/wikipedia.org

Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова.

Это единственная сохранившаяся в Москве императорская усадьба. Здание готовят к реставрации, в том числе под выставочное дело.

«В 2022 году дворец хотели продать и отреставрировать, но этого так не случилось. Здание медленно разрушалось, жители Лефортово даже замечали там вандалов — теперь во дворце красуются граффити, разбитые зеркала, бюсты и повреждённая лестница XIX века», — пишет издание MSK1.

Екатерининский дворец был построен в 1773–1796 годах для Екатерины II на месте императорского дворца Анненгоф. Во время войны с Наполеоном он был разрушен, его восстановили в 1823 году.

