Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza

Медиамагнат Арам Габрелянов, гендиректор издательского дома News Media Holding, купил телеграм-канал Baza. Об этом сообщил РБК.
Бизнесмен не раскрыл, за какую сумму он приобрел СМИ. «Я купил на себя 100 процентов долю», — заявил он. По словам Габрелянова, Baza не станет частью News Media Holding. Однако источники на рынке утверждают, что это не исключено.
В объединение уже входят телеграм-каналы Mash и Shot, а также издание Life. По словам собеседников РБК, в данный момент завершается процесс оформления документов.
Интернет-издание Baza появилось в 2019 году. Его основателями выступили журналист Никита Могутин, Анатолий Сулейманов, Рауль Смыр и Александр Потапов. Ранее они были связаны с Mash и Life. Baza предлагала читателям присылать в редакцию эксклюзивные материалы за вознаграждение. Статьи, новостные публикации и видеорепортажи СМИ публиковало на различных платформах, включая YouTube и Telegram.
В 2022 году издание покинул Могутин. Главным редактором стал руководитель новостной службы Глеб Трифонов. В июле 2025 года в офисе редакции прошли обыски. Трифонов и продюсер Татьяна Лукьянова были задержаны по подозрению во взяточничестве.
Материалы Baza неоднократно номинировались на престижную премию «Редколлегия». На сегодняшний день на телеграм-канал издания подписаны 1,6 млн пользователей. По данным «Медиалогии» за август 2025 года, Baza — третье по цитируемости СМИ в России среди телеграм-каналов.