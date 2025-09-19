Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza

Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России
Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина
Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований
Октавия Спенсер и Джессика Честейн воссоединятся в рождественской комедии «Deck the Y’alls»
Папа римский рассказал, что отказался от создания своего ИИ-аватара
Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA
Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon»
Основательница Irnby: девушки на скандальных капхолдерах занимаются фейсфитнесом
В Берлине эвакуировали почти 20 000 человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой
Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026
В университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами
Холзи заявила, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом
Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи» с ответом на обвинения в изнасиловании
Сабрина Карпентер дебютирует в качестве ведущей «Saturday Night Live»
«Афиша Daily» выберет лучший молодежный фильм на фестивале «Высоко»
A24 разрабатывает комедию «Jonty» с Джесси Племонсом в главной роли
Салли Руни не смогла получить премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action
Google встроит ИИ прямо в Chrome. Он сможет сравнивать информацию с разных вкладок
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Краснодар
Гоша Куценко и Мила Ершова ищут общий язык в тизере-трейлере сериала Okko «Встать на ноги»
В семи городах пройдут показы фестиваля якутского кино «Саха Синема»
Южнокорейца оштрафовали за клевету на виртуальную кей-поп-группу
Риз Уизерспун рассказала, почему ушла из фильма «Исчезнувшая»
У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения
Вуди Аллен выпустил первый роман и высказался о культуре отмены
Люди могли заселить Европу через ныне затопленный участок Турции. Берега соединял ледниковый мост
Российский спутник с мышами, мухами и грибами вернулся из космоса спустя 30 дней

Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza

Фото: Артем Житенев/РИА «Новости»

Медиамагнат Арам Габрелянов, гендиректор издательского дома News Media Holding, купил телеграм-канал Baza. Об этом сообщил РБК.

Бизнесмен не раскрыл, за какую сумму он приобрел СМИ. «Я купил на себя 100 процентов долю», — заявил он. По словам Габрелянова, Baza не станет частью News Media Holding. Однако источники на рынке утверждают, что это не исключено.

В объединение уже входят телеграм-каналы Mash и Shot, а также издание Life. По словам собеседников РБК, в данный момент завершается процесс оформления документов.

Интернет-издание Baza появилось в 2019 году. Его основателями выступили журналист Никита Могутин, Анатолий Сулейманов, Рауль Смыр и Александр Потапов. Ранее они были связаны с Mash и Life. Baza предлагала читателям присылать в редакцию эксклюзивные материалы за вознаграждение. Статьи, новостные публикации и видеорепортажи СМИ публиковало на различных платформах, включая YouTube и Telegram.

В 2022 году издание покинул Могутин. Главным редактором стал руководитель новостной службы Глеб Трифонов. В июле 2025 года в офисе редакции прошли обыски. Трифонов и продюсер Татьяна Лукьянова были задержаны по подозрению во взяточничестве.

Материалы Baza неоднократно номинировались на престижную премию «Редколлегия». На сегодняшний день на телеграм-канал издания подписаны 1,6 млн пользователей. По данным «Медиалогии» за август 2025 года, Baza — третье по цитируемости СМИ в России среди телеграм-каналов. 

Расскажите друзьям