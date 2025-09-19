Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований

Олимпийский комитет хочет, чтобы спортсмены размещали больше постов в социальных сетях. Об этом пишет Variety.
Вице-президент МОК Жером Пармантье рассказал, что спортсмены на Играх в Париже в 2024 году привлекли 8 млрд лайков, репостов и комментариев для этого спортивного события. По его словам, мессенджеры и приложения теперь «полностью интегрированы» в спорт.
Выступая на саммите IMGxRedBird в Великобритании, Пармантье привел в пример норвежского пловца Хенрика Кристиансена. Он стал популярным в интернете, благодаря своим восторженным роликам в тиктоке о маффинах из Олимпийской деревни.
Как считает Пармантье, спортсмены сейчас являются главными создателями контента на соревнованиях. «В Олимпийскую деревню приезжают 10 тыс. спортсменов. Все они есть в социальных сетях», — сказал он.
Недавно стало известно, что россияне не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026 в Италии. В индивидуальных видах спорта им разрешено выступить в нейтральном статусе.