Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований

Вице-президент МОК Жером Пармантье рассказал, что спортсмены на Играх в Париже в 2024 году привлекли 8 млрд лайков, репостов и комментариев для этого спортивного события. По его словам, мессенджеры и приложения теперь «полностью интегрированы» в спорт.