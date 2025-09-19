Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований

Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России
В Египте археологи обнаружили затонувший порт времен Клеопатры
Екатерининский дворец в Лефортово передали музею Тропинина
Владелец Mash и Shot Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza
Октавия Спенсер и Джессика Честейн воссоединятся в рождественской комедии «Deck the Y’alls»
Папа римский рассказал, что отказался от создания своего ИИ-аватара
Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA
Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon»
Основательница Irnby: девушки на скандальных капхолдерах занимаются фейсфитнесом
В Берлине эвакуировали почти 20 000 человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой
Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026
В университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами
Холзи заявила, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом
Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи» с ответом на обвинения в изнасиловании
Сабрина Карпентер дебютирует в качестве ведущей «Saturday Night Live»
«Афиша Daily» выберет лучший молодежный фильм на фестивале «Высоко»
A24 разрабатывает комедию «Jonty» с Джесси Племонсом в главной роли
Салли Руни не смогла получить премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action
Google встроит ИИ прямо в Chrome. Он сможет сравнивать информацию с разных вкладок
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Краснодар
Гоша Куценко и Мила Ершова ищут общий язык в тизере-трейлере сериала Okko «Встать на ноги»
В семи городах пройдут показы фестиваля якутского кино «Саха Синема»
Южнокорейца оштрафовали за клевету на виртуальную кей-поп-группу
Риз Уизерспун рассказала, почему ушла из фильма «Исчезнувшая»
У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения
Вуди Аллен выпустил первый роман и высказался о культуре отмены
Люди могли заселить Европу через ныне затопленный участок Турции. Берега соединял ледниковый мост

Олимпийский комитет попросит спортсменов делать больше постов в соцсетях во время соревнований

Фото: Getty Images

Олимпийский комитет хочет, чтобы спортсмены размещали больше постов в социальных сетях. Об этом пишет Variety.

Вице-президент МОК Жером Пармантье рассказал, что спортсмены на Играх в Париже в 2024 году привлекли 8 млрд лайков, репостов и комментариев для этого спортивного события. По его словам, мессенджеры и приложения теперь «полностью интегрированы» в спорт.

Выступая на саммите IMGxRedBird в Великобритании, Пармантье привел в пример норвежского пловца Хенрика Кристиансена. Он стал популярным в интернете, благодаря своим восторженным роликам в тиктоке о маффинах из Олимпийской деревни.

Как считает Пармантье, спортсмены сейчас являются главными создателями контента на соревнованиях. «В Олимпийскую деревню приезжают 10 тыс. спортсменов. Все они есть в социальных сетях», — сказал он.

Недавно стало известно, что россияне не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026 в Италии. В индивидуальных видах спорта им разрешено выступить в нейтральном статусе.

