Звезды фильма «Прислуга» Октавия Спенсер и Джессика Честейн воссоединятся в рождественской комедии «Deck the Y’alls». Об этом сообщил Variety.
Актрисы снова сыграют вместе в ленте, сценарий которой написала Трейси Оливер, известная по «Улетным девочкам», вместе со Стефани Уильямс. Съемки фильма запланированы на 2026 год.
В центре сюжета окажется пекарь из Нью-Йорка Рэйчел Штайн, которая влюбляется в молодого южанина и отправляется с ним на праздники в Чарльстон. Ее планам может помешать Глэдис Гиббс — знаменитый шеф-повар, которая не ладит с Рэйчел.
Помимо Спенсер и Честейн, в картине также примет участие Ванда Сайкс — комедийная актриса и обладательница премии «Эмми», известная по «Шоу Криса Рока» и сериалу «Умерь свой энтузиазм».
Проект разработают Sandbox Studios, компания ORIT Entertainment Октавии Спенсер, Freckle Films Джессики Честейн и Sony Music Vision. В настоящее время продюсеры ведут активные переговоры с дистрибьюторами.