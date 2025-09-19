Октавия Спенсер и Джессика Честейн воссоединятся в рождественской комедии «Deck the Y’alls»

В центре сюжета окажется пекарь из Нью-Йорка Рэйчел Штайн, которая влюбляется в молодого южанина и отправляется с ним на праздники в Чарльстон. Ее планам может помешать Глэдис Гиббс — знаменитый шеф-повар, которая не ладит с Рэйчел.



Помимо Спенсер и Честейн, в картине также примет участие Ванда Сайкс — комедийная актриса и обладательница премии «Эмми», известная по «Шоу Криса Рока» и сериалу «Умерь свой энтузиазм».