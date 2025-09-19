Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России
Папа римский рассказал, что отказался от создания своего ИИ-аватара

Фото: Ivan Romano/Getty Images

Папа римский Лев XIV отказался от создания своей версии, сделанной с помощью ИИ. Об этом он рассказал в интервью Crux.

«Кто‑то недавно попросил моего разрешения создать мой искусственный образ, чтобы любой мог зайти на веб-сайт и получить личную аудиенцию с „папой“, и этот ИИ-папа давал бы им ответы на их вопросы, и я сказал, что я не собираюсь одобрять это. Уж если у кого и не должно быть виртуального двойника, то папа будет в числе первых лиц в этом списке», — пояснил он.

Однако предстоятель католической церкви не против этой технологии. По его словам, в медицине «произошли великие дела благодаря ИИ».

Недавно понтифик раскритиковал растущий разрыв в доходах между топ-менеджерами и обычными работниками. По словам папы, шесть десятилетий назад руководители зарабатывали лишь в несколько раз больше сотрудников, а теперь их доходы превышают зарплаты рабочих в сотни раз. 

