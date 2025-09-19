Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA

В Университете штата Теннесси появится курс об истории США, основанный на серии игр Grand Theft Auto. Его разработал и будет читать профессор истории Торе Олсон. Издание IGN взяло интервью у преподавателя.
«На курсе мы со всей серьезностью разберем, как Соединенные штаты изображены в GTA — в ее персонажах, городских и сельских территориях, сюжетных линиях. И используем это как основу для изучения настоящей истории последних 45 лет. Курс гораздо больше о реальной американской истории, чем об играх, но именно GTA задает рамку для разговора о прошлом», ― отметил Олсон.
Он подчеркнул, что GTA всегда была сатирой, а потому многие вещи там искажены. К примеру, в играх серии почти нет пригородов и пробок, женщины часто представлены секс-работницами, а цветные персонажи — бандитами. Тем не менее есть и «точные попадания». К примеру, порты в Лос-Сантосе, Либерти-Сити и Вайс-Сити отражают важную роль контейнерных перевозок в экономике страны.
В качестве примера, как GTA могут понять историю, Олсон привел эпизод из San Andreas: «Там сюжет приводит к бунтам в Лос-Сантосе после оправдания полицейских. Это отсылка к Лос-Анджелесским беспорядкам 1992 года после дела Родни Кинга — ключевому и часто неправильно понятому событию в истории США. В игре есть намеки на причины, но многое остается за кадром. На курсе мы будем разбирать этот контекст — от иммиграции и наркотиков до капитализма и политики».
Профессор отметил, что для зачета студентам на придется покупать и проходить игры. Он лишь будет использовать геймплейные фрагменты и скриншоты на лекциях.
Курс под названием «Grand Theft America: История США с 1980 года через призму игр GTA» стартует 20 января 2026 года. Сперва Олсон хотел включить в него и GTA 6, но релиз игры перенесли на май 2026-го, и преподавателю пришлось отказаться от своих планов.
В 2021 году Олсон запустил курс по истории США по мотивам Red Dead Redemption. А через три года даже выпустил книгу на эту тему.