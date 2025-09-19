Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA

Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России
Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon»
Основательница Irnby: девушки на скандальных капхолдерах занимаются фейсфитнесом
В Берлине эвакуировали почти 20 000 человек из‑за найденных бомб времен Второй мировой
Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026
В университетах Афганистана запретили книги, написанные женщинами
Холзи заявила, что лейбл не позволяет ей выпустить новый альбом
Ивангай выпустил 16-минутное видео «Марьяна Ро тонет во лжи» с ответом на обвинения в изнасиловании
Сабрина Карпентер дебютирует в качестве ведущей «Saturday Night Live»
«Афиша Daily» выберет лучший молодежный фильм на фестивале «Высоко»
A24 разрабатывает комедию «Jonty» с Джесси Племонсом в главной роли
Салли Руни не смогла получить премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action
Google встроит ИИ прямо в Chrome. Он сможет сравнивать информацию с разных вкладок
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Краснодар
Гоша Куценко и Мила Ершова ищут общий язык в тизере-трейлере сериала Okko «Встать на ноги»
В семи городах пройдут показы фестиваля якутского кино «Саха Синема»
Южнокорейца оштрафовали за клевету на виртуальную кей-поп-группу
Риз Уизерспун рассказала, почему ушла из фильма «Исчезнувшая»
У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Сильвестр Сталлоне предложил снять приквел «Рэмбо» с использованием ИИ для омоложения
Вуди Аллен выпустил первый роман и высказался о культуре отмены
Люди могли заселить Европу через ныне затопленный участок Турции. Берега соединял ледниковый мост
Российский спутник с мышами, мухами и грибами вернулся из космоса спустя 30 дней
Детский коврик с дорогами для машин оживили с помощью нейросети
Шайя ЛаБаф и Фрэнсис Форд Коппола ругаются на съемочной площадке в новом отрывке «Мегадока»
Аниме «Дандадан» официально получит третий сезон
«Материалистка» Селин Сон собрала более 100 млн долларов в мировом прокате
Мартин Скорсезе снимет фильм «Что происходит ночью». В ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс

Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA

Иллюстрация: Rockstar Games

В Университете штата Теннесси появится курс об истории США, основанный на серии игр Grand Theft Auto. Его разработал и будет читать профессор истории Торе Олсон. Издание IGN взяло интервью у преподавателя.

«На курсе мы со всей серьезностью разберем, как Соединенные штаты изображены в GTA — в ее персонажах, городских и сельских территориях, сюжетных линиях. И используем это как основу для изучения настоящей истории последних 45 лет. Курс гораздо больше о реальной американской истории, чем об играх, но именно GTA задает рамку для разговора о прошлом», ― отметил Олсон.

Он подчеркнул, что GTA всегда была сатирой, а потому многие вещи там искажены. К примеру, в играх серии почти нет пригородов и пробок, женщины часто представлены секс-работницами, а цветные персонажи — бандитами. Тем не менее есть и «точные попадания». К примеру, порты в Лос-Сантосе, Либерти-Сити и Вайс-Сити отражают важную роль контейнерных перевозок в экономике страны. 

В качестве примера, как GTA могут понять историю, Олсон привел эпизод из San Andreas: «Там сюжет приводит к бунтам в Лос-Сантосе после оправдания полицейских. Это отсылка к Лос-Анджелесским беспорядкам 1992 года после дела Родни Кинга — ключевому и часто неправильно понятому событию в истории США. В игре есть намеки на причины, но многое остается за кадром. На курсе мы будем разбирать этот контекст — от иммиграции и наркотиков до капитализма и политики».

Профессор отметил, что для зачета студентам на придется покупать и проходить игры. Он лишь будет использовать геймплейные фрагменты и скриншоты на лекциях. 

Курс под названием «Grand Theft America: История США с 1980 года через призму игр GTA» стартует 20 января 2026 года. Сперва Олсон хотел включить в него и GTA 6, но релиз игры перенесли на май 2026-го, и преподавателю пришлось отказаться от своих планов. 

В 2021 году Олсон запустил курс по истории США по мотивам Red Dead Redemption. А через три года даже выпустил книгу на эту тему. 

