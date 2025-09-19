Студентов университета в США будут учить истории через призму игр GTA

В качестве примера, как GTA могут понять историю, Олсон привел эпизод из San Andreas: «Там сюжет приводит к бунтам в Лос-Сантосе после оправдания полицейских. Это отсылка к Лос-Анджелесским беспорядкам 1992 года после дела Родни Кинга — ключевому и часто неправильно понятому событию в истории США. В игре есть намеки на причины, но многое остается за кадром. На курсе мы будем разбирать этот контекст — от иммиграции и наркотиков до капитализма и политики».