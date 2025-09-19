Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon»

«За рулем Шарлотта погружается в свои мысли. Постепенно автомобиль начинает Ездить сам по себе, ведомый невидимой силой — тонкой метафорой отсутствия и памяти. Ваккарелло превращает эту простую поездку в кинематографический момент», — говорится в описании видео.



Клип стал режиссерским дебютом Ваккарелло. Постановщик в нем «продолжает свой диалог между дисциплинами, добавляя музыку в культурное видение Saint Laurent, следуя его новаторским шагам в кинематографе».