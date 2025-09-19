Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России
Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon»

Фото: Saint Laurent/YouTube

Британо-французская актриса Шарлотта Генсбур выпустила песню «Blurry Moon» — первую за много лет. Клип на нее появился на ютуб-канале бренда Saint Laurent, который выступил сопродюсером трека.

Видео снял бельгийский модельер и креативный директор модного дома Энтони Ваккарелло. Стиль ролика вдохновлен творчеством Дэвида Линча и музыкой композитора Анджело Бадаламенти. 
 

Видео: Saint Laurent/YouTube

В клипе Генсбур едет в черном кабриолете по легендарной трассе Малхолланд Драйв в Лос-Анджелесе. Сперва зрители видят артистку за рулем автомобиля, но со временем она перемещается на заднее сидение.

«За рулем Шарлотта погружается в свои мысли. Постепенно автомобиль начинает Ездить сам по себе, ведомый невидимой силой — тонкой метафорой отсутствия и памяти. Ваккарелло превращает эту простую поездку в кинематографический момент», — говорится в описании видео. 

Клип стал режиссерским дебютом Ваккарелло. Постановщик в нем «продолжает свой диалог между дисциплинами, добавляя музыку в культурное видение Saint Laurent, следуя его новаторским шагам в кинематографе».

Музыку к песне написал французский диджей SebastiAn. Слова композиции сочинила сама Генсбур.

