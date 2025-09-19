Подмосковный фермер Александр Чусов вновь вырастил самую большую тыкву в России
Основательница Irnby: девушки на скандальных капхолдерах занимаются фейсфитнесом

Основательница Irnby Анастасия Миронова ответила на критику в отношении стаканчиков ее новой кофейни. В дизайне капхолдеров увидели изображение минета ― и раскритиковали их за объективацию женщин.

По словам Мироновой, женщины, изображенные на держателях для стаканов, «занимаются фейсфитнесом, известным и популярным сейчас направлением». Другие же интерпретации ― это «персональное умозаключение», обусловленное «широтой фантазии», утверждает она. 

«Мы спортивный бренд, который мотивирует людей заниматься спортом. Мы продаем спортивную одежду. Логично, что человек, его физическая форма лежит в основе ДНК бренда. Хотелось представить то, что заниматься нужно и важно не только своим торсом, спиной и так далее, но и также поддерживать здоровье и форму лица, подбородка, заниматься лицом и его улучшением не с помощью каких-то альтернатив косметологических, но с помощью фейсфитнеса», ― пояснила блогер в интервью «Подъему».

Она признала, что для некоторых такой дизайн может выглядеть шокирующе. «Месяц назад я выкладывала развертку стакана, и там четко видно, что это спина, это позвоночник. Наверное, для аудитории, которая не знакома с брендом, это может выглядеть достаточно провокационно», ― сказала Миронова. 

Основательница Irnby добавила, что компания не удаляла сторис со стаканчиками, они автоматически исчезли сами по истечении 24 часов. 

На открытии кофейни Irnby в Петербурге посетителей встретили держатели для стаканчиков с изображением женщин с открытыми ртами — они словно делают минет. В соцсетях дизайн назвали пошлым и сексистским и провели параллели со скандальной рекламой Pims, в которой мужчина домогался девушки.

