Основательница Irnby: девушки на скандальных капхолдерах занимаются фейсфитнесом

«Мы спортивный бренд, который мотивирует людей заниматься спортом. Мы продаем спортивную одежду. Логично, что человек, его физическая форма лежит в основе ДНК бренда. Хотелось представить то, что заниматься нужно и важно не только своим торсом, спиной и так далее, но и также поддерживать здоровье и форму лица, подбородка, заниматься лицом и его улучшением не с помощью каких-то альтернатив косметологических, но с помощью фейсфитнеса», ― пояснила блогер в интервью «Подъему».